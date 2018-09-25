В России предложили считать преступлением взлом телефона мужа или жены
25 сентября 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил с супругов брать письменное согласие на получение доступа к гаджетам друг друга. Без этого пользование будет считаться преступлением.
Телефон, ноутбук, планшет, смартфон - предметы индивидуального пользования, содержащие личные и служебные сведения, поэтому Петров считает, что их взлом должен быть квалифицирован по статьям уголовного кодекса - как вмешательство в личную жизнь жены или мужа. Тем самым будет устранен пробел в законодательстве, уверен депутат.
Законопроект отправлен для рассмотрения в парламент Ленинградской области.
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