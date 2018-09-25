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В Донецке нашли повод пригласить туристов
25 сентября 2018, 15:26 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
«Замечательные места, которые людям было бы интересно посмотреть», хотят найти в Донецкой народной республике, чтобы привлечь туристов.
Об инициативе развивать туризм в республике заявил профильный министр ДНР Николай Тарапата. Он намерен разрушить существующий стереотип. В представлении всего мира Донбасс представляется исключительно зоной боевых действий и промышленным регионом.
«Нужно развивать внутренний туризм», — пояснил Николай Тарапата, комментируя намерения своего ведомства: «Нужно создавать свой донецкий туристический продукт. У нас есть очень замечательные места, которые людям было бы интересно посмотреть».
Как пояснили корреспонденту профессионалы в сфере туризма в нынешней ситуации инициатива профильного ведомства официального Донецка перспектив не имеет.
«Там невозможно реализовать ни один из существующих видов современного туризма», — пояснил главный редактор журнала «Планета отелей» Сергей Шунин: «Невозможен ни пеший, ни автомобильный, ни семейный, ни даже, наверное, экстремальный туризм. Возможно, есть потенциал развития внутреннего туризма, но местным жителям уже известны все популярные направления. Может быть, они будут развивать что-то новое. Но для этого нужны серьезные вложения в инфраструктуру. Единственное, что приходит в голову навскидку, может быть, им стоит обратить внимание на какие-нибудь виды патриотического туризма».
Пока минспорта и туризма официального Донецка выпустило туристический справочник. Он состоит из 10 разделов, которые на сотне страниц рассказывают о заповедниках и культурно-исторических объектах.
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