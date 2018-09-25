В Сергиево-Посадском районе мужчина убил свою мать
25 сентября 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина убил свою мать в Сергиево-Посадском районе. Женщине было семьдесят пять лет. Его задержали правоохранительные органы, сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.
Тело пожилой женщины со ссадинами и ножевым ранением грудной клетки нашли в ее квартире. Следователи завели дело об убийстве, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался сын погибшей», - рассказали в управлении.
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