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Сохраняются льготы для граждан предпенсионного возраста

25 сентября 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сохраняются льготы для граждан предпенсионного возраста

Депутаты кубанского парламента на 13-м пленарном заседании сразу в целом единогласно приняли краевой закон, сохраняющий региональные льготы и меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста.

Как сказал председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края в части сохранения льгот и социальных гарантий лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)» подготовлен в рамках выполнения поручений Президента России. Эти поручения прозвучали в Обращении главы государства 29 августа, связанном с повышением пенсионного возраста.

Этим законом были внесены изменения сразу в десять краевых законов. Поправками сохраняются права граждан, достигших возраста 60 и 55 лет , на ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, на льготное обеспечение протезами, ортопедическими корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами. Также дополняется перечень категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для которых устанавливается квота, гражданами предпенсионного возраста. Кроме этого, для них сохраняется региональная льгота по транспортному налогу и право на получение бесплатной юридической помощи в рамках действующего законодательства. Изменения предусматривают и право на компенсацию по уплате взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, достигшим возраста 70 или 80 лет, в случае если в составе их семьи проживают неработающие граждане предпенсионного возраста. Законом сохраняются и другие льготы и социальные гарантии.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил депутатов за принятие данного закона. По его словам, этот закон нужен, чтобы сделать жизнь людей комфортнее до и после выхода на пенсию. Он поможет сделать кубанцев предпенсионного возраста востребованными на рынке труда.

«В бюджете края заложено 9 млрд. рублей на обеспечение льгот и мер соцподдержки для людей предпенсионного возраста. Эта сумма нам по силам», – подчеркнул губернатор.

Принятие данного закона прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он напомнил, что в ходе обсуждения федерального пенсионного законопроекта в крае были учтены пожелания общественников, представителей органов исполнительной власти, партий и экспертов, было изучено мнение кубанских тосовцев. Депутаты также вели активную работу в округах по разъяснению законопроекта.

- То, что закон своевременный, не вызывает сомнений. Завтра будет поздно, мы уже не сможем сохранить пенсии даже на существующем уровне», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также спикер ЗСК отметил, что разработка краевого закона, направленного на выполнение поручений Президента, велась четырьмя профильными комитетами и органами исполнительной власти.

- Была проведена большая качественная работа. Уверен, что совместными усилиями мы решим все возникающие проблемы, – заключил спикер ЗСК.

Положения закона будут применяться с 1 января 2019 года.

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