На Кубани появится новый профессиональный праздник

Кубанские парламентарии приняли на 13 сессии ЗСК в первом чтении проект закона об установлении в регионе нового краевого праздника – Дня работников отрасли животноводства. Отмечать его планируется в третью субботу февраля.

С предложением чествовать аграриев, занятых в этой сфере агропромышленного комплекса, выступил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. Он напомнил, что согласно Указу Президента от 31 мая 1999 года День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается во второе воскресенье октября. Однако к этому времени года невозможно, по словам Андрея Коробки, оценить результаты труда животноводов. Поэтому, учитывая важность данного сегмента в кубанском АПК, было бы вполне целесообразно установить краевой праздник, посвященный работникам отрасли животноводства.

Депутаты поддержали инициативу исполнительной власти и одобрили проект закона. К тому же развитие животноводства является одним из приоритетных направлений работы кубанского парламента.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, выразил надежду, что новый праздник в дальнейшем обязательно обретет свой официальный статус и займет достойное место в кубанском календаре.