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На Кубани появится новый профессиональный праздник
25 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Кубанские парламентарии приняли на 13 сессии ЗСК в первом чтении проект закона об установлении в регионе нового краевого праздника – Дня работников отрасли животноводства. Отмечать его планируется в третью субботу февраля.
С предложением чествовать аграриев, занятых в этой сфере агропромышленного комплекса, выступил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. Он напомнил, что согласно Указу Президента от 31 мая 1999 года День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается во второе воскресенье октября. Однако к этому времени года невозможно, по словам Андрея Коробки, оценить результаты труда животноводов. Поэтому, учитывая важность данного сегмента в кубанском АПК, было бы вполне целесообразно установить краевой праздник, посвященный работникам отрасли животноводства.
Депутаты поддержали инициативу исполнительной власти и одобрили проект закона. К тому же развитие животноводства является одним из приоритетных направлений работы кубанского парламента.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, выразил надежду, что новый праздник в дальнейшем обязательно обретет свой официальный статус и займет достойное место в кубанском календаре.
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