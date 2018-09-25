Москва во вторник вечером снова встанет в пробках
25 сентября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 25 сентября, во второй половине дня российская столица вновь встанет в девятибалльных пробках. Пиковые значения многокилометровых заторов ожидаются в Москве к 19 часам вечера.
Накануне, в понедельник вечером, Москва стояла в многокилометровых пробках из-за обильного дождя, залившего город. Вчера в вечерний час пик пробки в столице достигли максимальной отметки в десять баллов.
Сегодня сервис «Яндекс. Пробки» сообщил, что заторы на московских дорогах не «рассасываются» после утреннего часа пик. Судя по напряженному трафику дорожного движения в течение дня, к вечеру город снова намертво встанет, прогнозирует РИА Новости.
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