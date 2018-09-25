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В поселке Селянкино состоялась торжественная церемония открытия первой мечети
25 сентября 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Мечети дали название «Гаиля», что в переводе с башкирского и татарского языков обозначает «Семья». Действительно, к ее строительству подключились всем округом. Основными инициаторами этого доброго начала является род Насыровых и Сайфутдиновых.
Как и любое благое дело, строительство мечети требовало терпения, усердия. Разработка проекта возведения Дома Аллаха была начата еще в 2008 году. Однако из-за нехватки средств было временно приостановлено. В 2012 году участок был подарен Региональному Духовному Управлению мусульман Челябинской и Курганской областей и строительство было возобновлено. Компания ООО «ИБК» под руководством Фарита Валиева стала основным застройщиком.
Здание мечети состоит из двух этажей. На нижнем этаже молятся мужчины, на втором – женщины. Также предусмотрены кабинеты для обучения основам Ислама. А летом здесь проводились летние лагеря для детей. Ребята с интересом познавали исламскую культуру, играли, участвовали в спортивных соревнованиях. На дворе мечети установлена детская площадка.
В церемонии открытия мечети приняли. В этом историческом событии приняли участие главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хазрат Раев, исполняющий обязанности главы округа Григорий Тонких, имам мухтасиб Миасского округа Ахмад хазрат Хасанянов, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова, председатель курултая башкир «Курай» Волошина Гузель, директор «Управление культуры» Жанна Юрьевна Мартенс и другие официальные лица, а также жители поселка и ближайших сел, городов.
Гости подарили Дому Аллаха подарки, такие как электронный Коран, ковры, книги об истории коренного народа области – башкир. Почествовали активистов благодарственными письмами.
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Раев в поздравительной речи сказал, что в последние годы все больше людей обращаются к религии. «Отрадно, что возрождаются исламские традиции. Без веры в Бога наша жизнь неполноценна», – отметил духовный лидер мусульман Урала и поблагодарил инициаторов строительства мечети и имама Ахмада Хасанянова.
Затем в мечети провели коллективный намаз, восхваляли Всевышнего. По лучшим традициям мусульманского гостеприимства было приготовлено праздничное угощение для всех прихожан.
Стоит отметить, значимость мечети для мусульман Миасского городского округа неоценима. Жители из покон веков отличались своей религиозностью. Им удалось и в советские времена сохранить свою веру, соблюдать религиозные традиции. Эти земли посещал знаменитый башкирский просветитель Мифтахетдин Акмулла. Его могила покоится в мусульманском кладбище Миасса. Горожане взяли за доброе правило ухаживать за ней.
Информация подготовлена СМИ «Уралым»
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В поселке Селянкино состоялась торжественная церемония открытия первой мечети 14:10
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