В Люберцах нашли человеческий скелет
25 сентября 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
Скелет неизвестного человека, который, как предполагают эксперты, умер около года назад, обнаружили в подвале заброшенного гаража в подмосковных Люберцах, передает пресс-служба областного ГСУ СКР.
Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Правоохранители начали доследственную проверку и устанавливают личность погибшего, сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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