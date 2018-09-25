В Люберцах нашли человеческий скелет

Скелет неизвестного человека, который, как предполагают эксперты, умер около года назад, обнаружили в подвале заброшенного гаража в подмосковных Люберцах, передает пресс-служба областного ГСУ СКР.

Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Правоохранители начали доследственную проверку и устанавливают личность погибшего, сообщает сайт Подмосковье сегодня.