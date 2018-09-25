Дети уже возвращаются в Армянск, а причины химвыбросов так и не ясны

Больше недели город Армянск жил в режиме чрезвычайной ситуации. Поводом послужило повышение уровня концентрации вредных веществ в воздухе после произошедшего еще в конце августа выброса. В этот период власти решили привезти столичных врачей – и выявили у пациентов лишь обострение хронических болезней и аллергию. Сейчас опасность, по-видимому, миновала: детей и подростков уже возвращают домой из санаториев, а завод «Крымский Титан» хотят снова запустить, пишут «Аргументы недели-Крым».

Режим ЧС в Армянске ввели 14 сентября. Тогда специалисты зафиксировали превышение вредных веществ в атмосфере в пятикратном размере. Введя режим ЧС, у властей появилась возможность использования резервных средств для решения проблемы. Тратить деньги есть на что: пребывание детей в санаториях, ликвидация последствий выбросов, переброска воды в высохший кислотонакопитель, обещанные выплаты населению, у которого испортилось имущество, и фермерам, потерявшим свой урожай. Сегодня точно неизвестно, сколько уже потратили и сколько еще уйдет средств на решение возникших на севере Крыма проблем, но власти предупреждают, что все затраты придется компенсировать заводу.

«Учитывая, что ситуация имеет признаки чрезвычайной, государство будет вкладывать средства, но считаю, что затраты должны быть компенсированы владельцами завода «Крымский титан». Это справедливо», – заявил республиканский премьер Сергей АКСЕНОВ.

Не исключено, что предприятие и вовсе передадут в государственную собственность. Это может произойти, если собственник будет не в состоянии ликвидировать последствия выброса за свой счет. Этот вопрос, считает премьер, должен лежать на «Крымском Титане», поэтому государство не собирается вкладывать средства без перспективы.

В период действия режима чрезвычайной ситуации местные жители обратились к администрации с просьбой прислать в город независимых специалистов, так как местным медикам они попросту не доверяют. Горожан послушали, и уже спустя несколько дней в Армянск приехали узкие специалисты из Симферополя: офтальмолог, кардиолог, отоларинголог и невропатолог. Всего врачи обследовали больше 100 человек, но ни у кого не выявили острого отравления токсическими веществами. Ухудшение здоровья же связали со стрессовыми ситуациями и обострением хронических заболеваний: тонзиллита, ринита и других. Местным жителям пообещали, что такие выездные обследования проводятся не в последний раз, а врачей узких специальностей будут высылать по мере необходимости.

Режим ЧС был снят 23 сентября: экологическая ситуация в этом районе стабилизировалась, а уровень концентрации вредных веществ в последнее время не только не превышает норму, но и ниже среднесуточных показателей. Сейчас дети возвращаются в Армянск из лагерей и санаториев, куда их отправили еще в начале сентября, и вливаются в учебный график. К этому времени школы и детсады привели в порядок: спортивные и детские площадки обработали водой, а в помещениях провели влажные уборки.

Власти подумывают и о запуске «Крымского Титана», работа которого была приостановлена из-за ухудшения ситуации на севере Крыма. Сейчас ожидают соответствующее заключение Росприроднадзора.

«Думаю, в скором времени мы сможем говорить о запуске завода «Титан». На самом предприятии ведется работа по инвентаризации газоочистных систем, при необходимости происходит замена фильтрующих каналов», – сообщил вице-премьер Юрий ГОЦАНЮК.

Между тем, в Крыму ведется расследование причин выброса вредных веществ на севере полуострова. По этому делу уже опросили более 150 человек. Пока есть целых шесть версий произошедшего: сброс химических веществ со стороны Украины, превышение выброса вредных веществ со стороны «Крымского Титана», «Брома» или же «Крымского содового завода», превышение объемов и концентраций сбросов сернистой кислоты в кислотонакопитель, а также нарушение правил эксплуатации этого отстойника «Крымским Титаном». Но к единому мнению о том, что или кто виноват в случившемся, власти и правоохранители пока не пришли.

Алина КАЛИНИЧЕНКО, «Аргументы недели – Крым»