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На Южный Урал прилетит московский «экодесант»

25 сентября 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южный Урал прилетит московский «экодесант»

Визит чиновников из Москвы запланирован предварительно на ноябрь этого года. Ожидается, что в Челябинск прибудут Министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин, а также специалисты Росприроднадзора и члены профильного Комитета Госдумы.

Руководитель профильного думского комитета Владимир Бурматов отметил, что с этой инициативой выступил глава Южного Урала Борис Дубровский. На Южном Урале существует ряд проблем экологии, которые требуют федерального финансирования. Основная – рекультивация городской свалки.

- Сразу два города Челябинской области - Челябинск и Магнитогорск - были названы Владимиров Путиным в числе городов, испытывающих наиболее серьезную нагрузку на экологию, - напомнил парламентарий. - Снижение объемов вредных выбросов в атмосферу в этих городах - это приоритетная задача.

Но главная проблема рекультивации свалки требует федеральных вложений, которые исчисляются миллиардами рублей.

- На встречах мы обсудим актуальные вопросы экологии Южного Урала, среди которых: установка счетчиков предприятиями-загрязнителями, принятие закона о сводных расчетах и квотировании выбросов, перевод общественного транспорта на экологичные виды топлива, утилизация и переработка мусора и многое другое, - рассказал Владимир Бурматов.

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