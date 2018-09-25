МЧС предупреждает жителей Москвы об усилении ветра в ближайшие часы
25 сентября 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 25 сентября, сотрудники МЧС выпустили предупреждение для жителей Москвы и Подмосковья. Согласно последней информации, в ближайшие часы в столице и области ожидается усиление ветра.
В столичном главке МЧС отметили, что в период с 13.00 часов с сохранением до 23.00 часов порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, передает РИА "Новости".
В ведомстве рекомендуют гражданам не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а также обходить стороной рекламные щиты.
Ранее сегодня стало известно, что на этой неделе в столице будут зафиксированы резкие скачки атмосферного давления.
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