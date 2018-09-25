Эксперт высказался о выявлении подмены рыбы в некоторых российских консервах

Во вторник, 25 сентября, эксперт высказался о проведении проверок российских консервов, в ходе которых были выявлены случаи подмены рыбы. Исследования ранее проводили сотрудники Роскачества.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что ряд производителей пользуется безграмотностью граждан РФ и подменяет сорта качественной рыбы на более дешевые. По его словам, в консервированном виде разницу заметить не удастся даже ихтиологу.