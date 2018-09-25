Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США

В одной из книг Нового Завета обнаружили отрывок, в котором предсказывается масштабная война России и Китая против Соединенных Штатов. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Как пишет сайт vistanews.ru, по мнению специалистов, занимающихся расшифровкой библейских текстов, пророчество о начале вооруженного конфликта содержится в Откровении Иоанна Богослова. Апокалипсис предрекает объединение армий «царей восточных», рассказывается в процитированном материале. Согласно точке зрения интерпретаторов, в данном месте идет речь об объединении России и Китая.

После того как две страны заключат союз, вспыхнет война, в ходе которой Москва и Пекин будут противостоять США, полагают толкователи Библии. В результате столкновения погибнет треть человечества.

Ранее СМИ распространили предсказание «бразильского Нострадамуса» о катастрофе на Земле в 2018 году.