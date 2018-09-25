В ближайшие дни в Москве ожидаются резкие скачки давления

Синоптики сделали неутешительное для метеозависимых москвичей заявление. Согласно последней информации, в ближайшие дни в столице и области будут наблюдаться резкие скачки атмосферного давления.

Эксперты центра погоды "Фобос" подчеркнули, что на Москву и Подмосковье на этой неделе обрушатся не только ливни и порывистый ветер. Непогода также привет к скачкам давления, что может стать причиной недомогания некоторых граждан. Известно, что к завтрашнему вечеру атмосферное давление вырастет до 752 мм рт. ст., а уже в четверг упадет до 739 мм рт. ст. В ночь на пятницу барометры покажут 745 мм рт. ст.

Метеозависимым гражданам и людям, страдающим заболеваниями сосудов и сердца, рекомендуется уделять своему здоровью повышенное внимание.