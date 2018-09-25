Йосип Пиварич пытался пожать руку Владимиру Путину

Защитник сборной Хорватии объяснил почему у него не получилось пожать руку российскому президенту. Из-за случившегося недоразумения на недавнем чемпионате мира по футболу этот футболист мгновенно стал национальным героем Украины. Соцсети взахлеб расписывали «подвиг» защитника киевского «Динамо», который на мундиале-2018 был защитником сборной Хорватии. В финале его команда играла с французами.

После игры на поле вышел Владимир Путин. Он поприветствовал футболистов рукопожатиями. Когда президент России проходил мимо Йосипа Пиварича, тому не удалось поучаствовать в церемонии приветствия.

На Украине это расценили как некий политический акт и обрадовались. Все решили, что Йосип Пиварич таким образом решил выразить свое отношение к общемировой повестке дня. Футболист моментально стал героем дня.

И только теперь украинские журналисты удосужились спросить у самого Йосипа Пиварича что же тогда все-таки случилось. На самом деле футболист попросту не смог протянуть руку Владимиру Путину.

«Тогда пошел очень сильный дождь»,— вспомнил Йосип Пиварич: «Я был третьим или четвертым после нашего капитана Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину. Но в этот момент Путин развернулся, и я прошел мимо. Не хотел задерживать процесс».

Само объяснение появилось на сайте киевского «Динамо». В этой команде Йосип Пиварич играет сейчас в качестве защитника.