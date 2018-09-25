За сутки в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве выпало около 30 процентов месячной нормы осадков. Ранее синоптики сообщили, что в течение всей недели в столице будут наблюдаться сильные дожди и прохладная погода.

К утру вторника, 25 сентября, в Москве выпадет примерно 19 мм осадков при норме в этом месяце 65 мм, отмечают метеорологи. Подчеркивается, что сегодня жителям города также не следует забывать зонты – погода будет дождливой.

Как отмечает "Росбалт", специалисты Гидрометцентра России сообщили о сохранении в столичном регионе "желтого" уровня опасности из-за шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Автомобилистам советуют не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.