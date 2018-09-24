ВСУ обстреляли Донецк под прикрытием машин с детьми

Вооруженные силы Украины обстреляли окраины Донецка со стороны Марьинки. Об этом сообщило военное ведомство ДНР. Обстрел велся с 13:45 до 14:20 по двум направлениям: в сторону Трудовских и Александровки. ВСУ применяли стрелковое, а также крупнокалиберное оружие.

На самом въезде в Марьинку находится контрольно-пропускной пункт, по которому гражданские автомобили едут из Донецкой народной республики на Украину и обратно через линию разграничения. В момент обстрела там скопилось большое количество машин. По словам водителей, которые находились во время обстрела в очереди на Марьинке, она растянулась «до второй посадки», это больше километра.

Как и на других КПП, линию разграничения в районе Марьинки пересекают исключительно гражданские автомобили. Многие из них едут с маленькими детьми. В момент обстрелов украинские пограничники не предоставляют укрытие водителям, стоящим за территорией КПП. Люди просто остаются на дороге, которая хорошо простреливается.



По мнению представителей военного ведомства официального Донецка, обстрел со стороны Марьинки в момент нахождения людей в очереди на КПП с украинской стороны является провокацией. При ответном ударе мирные люди могут пострадать от шальной пули, адресованной в сторону украинских позиций.