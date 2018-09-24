Садальский поздравил всех с Новым годом 

Актер театра и кино, популярный блогер Станислав Садальский опубликовал в социальной сети пост о наступлении холода и долгой темноты. И поздравил всех с Новым годом, напомнив, что ночь с 23 на 24 сентября непростая.

"Ночь сравнивается по времени с днем, солнце переходит из северного полушария в южное, прощается с летом и начинает свой путь навстречу зиме", - написал Стас. Садальский поздравил всех с Новолетьем и наступлением длительной темноты и холодных дней, пообещав, что будет коротать их с подписчиками.