День первокурсника: в Тюмени студенты устроили стриптиз

Первокурсники Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) отличились на городском посвящении в студенты. Поступление в университет студенты отмечали в минувшие выходные так, что эта история попала в СМИ, и ей заинтересовался Следственный комитет.

Первокурсники праздновали в ночном клубе проводился конкурс на раздевание. Приз - сертификат в тату-салон на одну тысячу рублей. Студенты разделись смело догола.

Стриптиз во время "Городского посвящения в студенты" в Тюмени стал неожиданностью даже для самих участников вечера.

Один из тюменских студентов, присутствовавший на вечеринке, рассказал изданию "URA.RU", что на вечеринке присутствовали не только первокурсники, но и много молодых людей и девушек старшего возраста. По его словам, в конкурсах, вызвавших общественный резонанс, участвовали именно они.

В официальной группе ТюмГУ в соцсети "ВКонтакте" появился комментарий вуза. "Друзья, в свете последних событий хотим сказать следующее: единственная вечеринка для первокурсников ТюмГУ, организованная нашим университетом, состоялась 14 сентября. То, что произошло на днях (22 сентября), — не наша история. Мы за адекватные тусовки и клевые вечеринки, за которые потом никому не будет стыдно! Да, на наших вечеринках играют на скрипках", — написано в сообщении.

Тюменскими следователями организована доследственная проверка информации СМИ. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации.

Кроме того, в случае, если информация подтвердится, будет дана правовая оценка должностным лицам, а также организаторам данного мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.