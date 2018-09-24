//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини
- Лолита добилась своего: суд разберется с сектой, которая "зомбировала" ее мужа
- Сын Орбакайте не знает об отъезде мамы в США: не мучайте меня этими вопросами
- Линда: «Я больше не боюсь!»
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
СКР: На Урале подростки сильно избили сверстника
24 сентября 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
На Урале в сети попало страшное видео. На видеозаписи запечатлено, как трое подростков свалили с ног своего одноклассника и бьют. Инцидент произошел в Нижней Туре.
Сейчас по этому поводу разбирается полиция и инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения.
Судя по видео, названному в соцсети Вконтакте "Школьные разборки, сломали позвоночник, Нижняя Тура", подростки налетели на одного юношу, сбили его с ног. И один из нападавших стал бить лежащего на траве парня. Другие подростки попытались оттащить задиру от жертвы. Они же пытаются поднять юношу, но он не смог стоять на ногах. Инцидент снимала на телефон девушка. Она предложила вызвать "скорую". Ее отругали матом за эту инициативу. Видео обрывается на этом моменте. Что произошло дальше - неизвестно.
По данным СКР, в случае принятия положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о планах
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
//Культура
Видео конфликта покупателей в "Пятерочке": у кассы магазина произошла стрельба
//Новости партнеров
//Общество
Лолита добилась своего: суд разберется с сектой, которая "зомбировала" ее мужа
//Новости СМИ2
//Общество
Минобороны представляет новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
//Общество
Сын Орбакайте не знает об отъезде мамы в США: не мучайте меня этими вопросами
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
Путин объяснил Нетаньяху необходимость поставки российских С-300 в Сирию
//Общество
Комиссия оценит риск и ущерб, который принесен жителям Армянска
Бывший муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук скоро станет папой
//Общество
Дожили: в Забайкалье уборщица заменила ушедшего в отпуск врача
//Общество
Минобороны России пока не рассматривает открытие военных баз в Иране
//Общество
Вандалы осквернили десятки могил на Ириновском кладбище под Петербургом
//Общество
Для избежания неудач в карьере и личной жизни лучше перестать носить галстук
//Общество
//В мире