СКР: На Урале подростки сильно избили сверстника

На Урале в сети попало страшное видео. На видеозаписи запечатлено, как трое подростков свалили с ног своего одноклассника и бьют. Инцидент произошел в Нижней Туре.

Сейчас по этому поводу разбирается полиция и инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения.

Судя по видео, названному в соцсети Вконтакте "Школьные разборки, сломали позвоночник, Нижняя Тура", подростки налетели на одного юношу, сбили его с ног. И один из нападавших стал бить лежащего на траве парня. Другие подростки попытались оттащить задиру от жертвы. Они же пытаются поднять юношу, но он не смог стоять на ногах. Инцидент снимала на телефон девушка. Она предложила вызвать "скорую". Ее отругали матом за эту инициативу. Видео обрывается на этом моменте. Что произошло дальше - неизвестно.

По данным СКР, в случае принятия положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки.