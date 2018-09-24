Минобороны представляет новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Министерство обороны РФ представляет дополнительные данные, которые по секундам уточняют положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200 в ходе катастрофы российского Ил-20. Минобороны опубликовало 3D - видео гибели самолета Ил-20 ВКС РФ в Сирии

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что новая информацию получена с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы "Хмеймим".

По данным Конашенкова, разрешающая способность радиолокационных средств позволяет обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории, - сообщает РИА Новости.

Как рассказал Конашенков, истребитель F-16 ВВС Израиля в момент трагедии находился на одном азимуте с российским Ил-20. Ракета С-200 была нацелена на F-16, но затем она резко изменила направление полёта и полетела в сторону Ил-20. После трагедии истребитель ВВС Израиля также резко поменял направление и высоту полёта, - передаёт RT.