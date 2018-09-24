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В шотландском зоопарке "бастуют" панды
24 сентября 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Шотландии никак не могут дождаться, когда уже наконец две взятые в аренду панды займутся любовью и нарожают детишек. Работники зоопарка делают все, чтобы создать для них настраивающую на интим атмосферу и боятся случайно помешать их амурным делам.
Мишек Тянь-Тянь и Ян Гуан совсем не тянет на секс. Их привезли в зоопарк Эдинбурга из Китая в 2011 году, срок аренды заканчиваются уже через три года, сообщает газета «Спид-инфо». Сотрудники даже дышать боятся, проходя мимо — вдруг именно сейчас панды наконец-то приступят к совокуплению и произведут долгожданное потомство!
Возле их вольеров запрещено носить яркую и светоотражающую одежду, нельзя даже использовать воздуходувку для уборки опавших листьев. Дело в том, что черно-белым пушистикам трудно сконцентрироваться, их может отвлечь малейший шум или вообще что-либо необычное. Самке уже пытались сделать искусственное осеменение, но процедура не принесла результатов. Остается верить, что самец наконец возбудится, но пока он не проявляет инициативу.
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