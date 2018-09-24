СБУ прослушивает телефон Дениса Пушилина?

Украинская контрразведка распространила аудиозапись телефонных разговоров исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина и других представителей политического истеблишмента официального Донецка.

Эксперты-криминалисты уже выявили признаки монтажа в аудиозаписи, которые распространила Служба безопасности Украины. На ней слышны голоса, которые с некоторой долей вероятности можно идентифицировать как принадлежащие представителям политической верхушки Донецкой народной республики.

Запись уже стала громким инфоповодом для украинских СМИ. В самих разговорах нет ничего скандального. Один лишь немного напряженный, деловой тон собеседников. Файл является склейкой из нескольких бесед, которые снабжены комментариями СБУ.

Украинская контрразведка выдала желаемое за действительное — такое мнение эксперта-криминалиста, который ознакомился с записью. На ней он услышал еле уловимые характерные щелчки, которые бывают при аудиомонтаже.

«Конечно, тут сложно что-то сказать со сто процентной уверенностью», — пояснил криминалист корреспонденту АН: «Запись выложена на youtube, а он изменяет звуковые характеристики файла. Вероятность ошибки при предлагаемых условиях анализа составляет более 50%. Могу лишь предположить, что в отдельных местах разговоров присутствуют склейки.»



По словам криминалиста разговор мог быть вообще, быть фейковым. Современные технические средства позволяют изменить тембр голоса таким образом, что голос по телефону будет похож на голос конкретного человека. Украинская контрразведка может прослушивать только переговоры, которые происходят между абонентами украинских операторов связи. На Донбассе уже давно есть своя сотовая связь. В Донецке - Феникс, в Луганске - Лугаком. Доступа к ним у Службы безопасности Украины нет.