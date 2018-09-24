Комиссия оценит риск и ущерб, который принесен жителям Армянска
24 сентября 2018, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
О таком намерении рассказал депутат Государственной думы Михаил ШЕРЕМЕТ. К сожалению, точных сроков подготовки расчетов и проведения выплат депутат не привел, пишут «Аргументы недели-Крым».
ШЕРЕМЕТ рассказал в эфире «Крым 24», что если раньше жители Армянска делали из помидоров и огурцов закатки на зиму, то в этом году с этим проблема.
«Сейчас они этого делать не хотят. Боятся. Но оно и понятно», – сказал депутат.
«Будет создана комиссия, которая проведет подомовой обход. Посмотрит риски и ущерб, который принесен нашим жителям и штабом ЧС будет принято решение о компенсации», – пообещал ШЕРЕМЕТ.
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