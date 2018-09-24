Комиссия оценит риск и ущерб, который принесен жителям Армянска

О таком намерении рассказал депутат Государственной думы Михаил ШЕРЕМЕТ. К сожалению, точных сроков подготовки расчетов и проведения выплат депутат не привел, пишут «Аргументы недели-Крым».

ШЕРЕМЕТ рассказал в эфире «Крым 24», что если раньше жители Армянска делали из помидоров и огурцов закатки на зиму, то в этом году с этим проблема.

«Сейчас они этого делать не хотят. Боятся. Но оно и понятно», – сказал депутат.

«Будет создана комиссия, которая проведет подомовой обход. Посмотрит риски и ущерб, который принесен нашим жителям и штабом ЧС будет принято решение о компенсации», – пообещал ШЕРЕМЕТ.

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту argument.nedeli.crimea@gmail.com