Трамп пытался соблазнить Путина «множеством красивых женщин»
24 сентября 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкальный продюсер Роб Голдстоун (Британия) рассказал о письме, которое лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп еще в 2013 году отправил перед своим визитом в Москву президенту России Владимиру Путину.
Путин в послании приглашался на конкурс «Мисс Вселенная». Завлекал российского лидера Трамп, тогда еще бизнесмен, большим количеством красивых женщин, которые с нетерпением его ждут. Об этом Роб рассказал газете The Independent.
Кстати, поездка Трампа в Москву до сих пор активно обсуждается. В досье на Трампа бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила утверждается, что в столице России будущий президент США проводил время в отеле с проститутками.
Трамп и Путин тогда лично так и не встретились.
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