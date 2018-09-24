Трамп пытался соблазнить Путина «множеством красивых женщин»

Музыкальный продюсер Роб Голдстоун (Британия) рассказал о письме, которое лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп еще в 2013 году отправил перед своим визитом в Москву президенту России Владимиру Путину. Актриса рассказала о нелепой форме гениталий Трампа

Путин в послании приглашался на конкурс «Мисс Вселенная». Завлекал российского лидера Трамп, тогда еще бизнесмен, большим количеством красивых женщин, которые с нетерпением его ждут. Об этом Роб рассказал газете The Independent.

Кстати, поездка Трампа в Москву до сих пор активно обсуждается. В досье на Трампа бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила утверждается, что в столице России будущий президент США проводил время в отеле с проститутками.

Трамп и Путин тогда лично так и не встретились.