Жильцы дома на Остоженке в Москве бьют тревогу - пропали пожилая соседка с сыном

В Москве жильцы одного из домов на Остоженке забили тревогу - пропала их пожилая соседка и ее сын. Три комнаты с видом на Кремль в коммунальной квартире, в которой жили тяжелобольная пенсионерка и ее сын, который стоит на учете у психиатра.

Рыночная стоимость этих комнат — около 70 миллионов рублей. Соседи видели, как пожилую женщину на носилках погрузили в машину. Рядом усадили сына. И увезли в неизвестном направлении.

Оказалось, что три комнаты в квартире на Остоженке Нине Чембаевой больше не принадлежат. Они подарены. Договор дарения подписан сыном пенсионерки. До этого сын Нины Фроловны Чембаевой Сергей подарил неизвестным свою квартиру на улице Вавилова и переехал к матери. Говорят, во время сделки с ним были какие-то женщины.

Соседи смогли связаться с Ниной Чембаевой, которая рассказала, что находится в Ленинградской области на съемной квартире, увезли ее насильно, - передает телеканал "Вести".

Больше о судьбе пенсионерки и ее сына на данный момент ничего не известно. Соседи знают, что близких родственников у этой семьи нет, и на "золотую" недвижимость на Остоженке положили глаз "черные" риэлторы.