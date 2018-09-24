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В Иркутской области за несколько дней посадили 50 тысяч деревьев
24 сентября 2018, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области в течение нескольких дней лесники посадили примерно 50 тысяч деревьев в разных местах региона.
Идея проекта заключалась в восстановлении леса. Некоторые леса пострадали во время недавних пожаров, а также из-за незаконных вырубок. Также участие приняли волонтеры, которых оказалось достаточно много, несмотря на то, что до некоторых отдаленных районов приходилось добираться на транспорте повышенной проходимости, а потом пару километров идти пешком. Об этом сообщает ОТР.
«Лесная охрана нам, конечно, очень помогла транспортом. Потому что здесь очень плохая дорога, и это целое приключение ехать сюда. Огромные ямы, много грязи. И вот нам нужны были надежные автомобили, которые могут проехать по любой дороге», - рассказала Светлана Первенецкая, координатор проекта.
Также, как пишет Телеинформ, в Иркутске 20 сентября открылся второй Байкальский международный водный форум, который собрал намного больше участников, чем в 2017 году.
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