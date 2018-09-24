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Дожили: в Забайкалье уборщица заменила ушедшего в отпуск врача

24 сентября 2018, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Дожили: в Забайкалье уборщица заменила ушедшего в отпуск врача
pixabay.com

Женщина, которая работала уборщицей фельдшерско-акушерского пункта в одном из сел Забайкальского края, оказывала пациентам помощь, пока фельдшера не было на рабочем месте в связи с отпуском.

Разрешила делать перевязки и ставить уколы уборщице заместитель главного врача. Узнав об этом, жители поселка подали жалобу в прокуратуру. Заместителя главврача, который наделил уборщицу новыми обязанностями, привлекли к дисциплинарной ответственности. Больнице указали отправлять в село квалифицированных медработников, пока фельдшер не выйдет из отпуска.

Заметим, СМИ все время сообщают о том, что в сельской местности катастрофически не хватает медицинских кадров.



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