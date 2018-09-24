Дожили: в Забайкалье уборщица заменила ушедшего в отпуск врача

Женщина, которая работала уборщицей фельдшерско-акушерского пункта в одном из сел Забайкальского края, оказывала пациентам помощь, пока фельдшера не было на рабочем месте в связи с отпуском.

Разрешила делать перевязки и ставить уколы уборщице заместитель главного врача. Узнав об этом, жители поселка подали жалобу в прокуратуру. Заместителя главврача, который наделил уборщицу новыми обязанностями, привлекли к дисциплинарной ответственности. Больнице указали отправлять в село квалифицированных медработников, пока фельдшер не выйдет из отпуска.

Заметим, СМИ все время сообщают о том, что в сельской местности катастрофически не хватает медицинских кадров.





