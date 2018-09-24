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Минобороны России пока не рассматривает открытие военных баз в Иране
24 сентября 2018, 17:29 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Высокопоставленный российский военный источник заявил «АН», что «вопрос использования дополнительных военных баз, в частности, аэродромов подскока с дозаправкой на территории Ирана пока не актуален».
Ранее в СМИ со ссылкой на сирийские источники появились сообщения, что российские ВКС собираются использовать иранскую авиабазу Нойе в качестве дополнительного аэродрома для дозаправки.
Российский источник подтвердил, что «есть определенные договоренности использовать эту авиабазу в чрезвычайных обстоятельствах, а не на постоянной основе». Касаясь намерений Ирана разместить свои средства ПВО на территории Сирии, источник заметил: «Если сирийское правительство даст разрешение, то пожалуйста. Но речь не идет о включении иранских сил и средств ПВО в единый контур управления, который мы создаем с сирийскими коллегами».
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