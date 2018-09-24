Минобороны России пока не рассматривает открытие военных баз в Иране

Высокопоставленный российский военный источник заявил «АН», что «вопрос использования дополнительных военных баз, в частности, аэродромов подскока с дозаправкой на территории Ирана пока не актуален».

Ранее в СМИ со ссылкой на сирийские источники появились сообщения, что российские ВКС собираются использовать иранскую авиабазу Нойе в качестве дополнительного аэродрома для дозаправки.

Российский источник подтвердил, что «есть определенные договоренности использовать эту авиабазу в чрезвычайных обстоятельствах, а не на постоянной основе». Касаясь намерений Ирана разместить свои средства ПВО на территории Сирии, источник заметил: «Если сирийское правительство даст разрешение, то пожалуйста. Но речь не идет о включении иранских сил и средств ПВО в единый контур управления, который мы создаем с сирийскими коллегами».