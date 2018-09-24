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Вандалы осквернили десятки могил на Ириновском кладбище под Петербургом
24 сентября 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Вандалы в ночь на субботу, 22 сентября, разгромили десятки могил на Ириновском кладбище под Всеволожском. В сети в тот день утром попали фотографии разгромленного участка Всеволожского кладбища №2. Злоумышленники повалили более 80 памятников.
Также вандалы прошлись и по 15-му участку, который находится по соседству с Заречным. Следы акта вандализма в субботу утром обнаружили работники кладбища, приехавшие копать новые могилы.
Администрация кладбища обратилась в полицию. На кладбище приехали представители похоронных компаний. На месте происшествия участковый уполномоченный зафиксировал факт повреждения памятников. В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Местные СМИ пишут о возможной конкуренции компаний, оказывающих ритуальные услуги.
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