Стала известна дата начала отопительного сезона в Москве
24 сентября 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Отопительный сезон в российской столице начнется уже в середине текущей недели. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, тепло в квартиры москвичей начнут подавать уже 26-27 сентября, сообщает Информинг.Ру. Однако, в первую очередь, к отоплению подключат школы, детские сады и медучреждения.
Подготовку к отопительному сезону коммунальные службы города закончили еще к концу августа. Напомним, в Москве включают отопление, если среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8°С.
Согласно недавнему прогнозу синоптиков, в ближайшие дни москвичей ожидает преимущественно холодная погода с температурным режимом ниже положенного по метеостатистике. Возможен снег.
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