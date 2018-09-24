Стала известна дата начала отопительного сезона в Москве

Отопительный сезон в российской столице начнется уже в середине текущей недели. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Первый снег: опубликован прогноз метеорологов

По его словам, тепло в квартиры москвичей начнут подавать уже 26-27 сентября, сообщает Информинг.Ру. Однако, в первую очередь, к отоплению подключат школы, детские сады и медучреждения.

Подготовку к отопительному сезону коммунальные службы города закончили еще к концу августа. Напомним, в Москве включают отопление, если среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8°С.

Согласно недавнему прогнозу синоптиков, в ближайшие дни москвичей ожидает преимущественно холодная погода с температурным режимом ниже положенного по метеостатистике. Возможен снег.