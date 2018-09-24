В Москве велосипедист врезался в автомобиль Jaguar и избил его владельца

Очередной конфликт на дороге произошел в Москве. В автомобиль Jaguar на Университетском проспекте в районе дома номер 9 врезался велосипедист. Между велосипедистом и владельцем элитной машины начался конфликт.

В Москве после ДТП опрокинулась легковушка и протаранила еще четыре машины

Словесная перепалка результата не дала. Владелец двухколесного транспортного средства набросился на водителя "Ягуара" с кулаками. В итоге мужчина получил травму руки. На месте происшествия работает полиция, - сообщает Агентство "Москва".

В другом районе Москвы, на Северо-Западе, автомобиль этой же марки попал в ДТП с грузовиком. Столкновение МАЗ с легковым Jaguar произошло на проспекте Маршала Жукова в Северо-Западном тоннеле по направлению в центр мегаполиса. Из-за аварии перекрыты все полосы движения. Движение в Северо-Западном тоннеле затруднено. Пострадавших, к счастью, нет.

На месте ДТП разбирательство проводит полиция.