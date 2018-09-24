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Госдума на этой неделе может принять закон о пенсионном законодательстве
24 сентября 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная дума может в ближайшие дни принять закон об изменении пенсионного законодательста.
Голосования пройдут во втором, и в третьем чтениях. Пенсионный возраст собираются повысить.
Правительство предложило изменить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, а мужчин - с 60 до 65.
Несколько месяцев идет осбуждение этой инициативы. 24 сентября срок внесения поправок в законопрект заканчивается.
Президент РФ Владимир Путин 29 августа в рамках телевизионного обращения сообщил о смягчении пенсионной реформы. Российские лидер считает, что женщины должны ухожить на заслуженный отдых в 60 лет, а не в 63.
В Госдуме рассказали о поправках к проекту о пенсиях. Их около 150. Второе чтение в Госдуме по этому законопроекту должно состояться 26 сентября.
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