Госдума на этой неделе может принять закон о пенсионном законодательстве

Государственная дума может в ближайшие дни принять закон об изменении пенсионного законодательста.

Голосования пройдут во втором, и в третьем чтениях. Пенсионный возраст собираются повысить. Пенсионные поправки Поклонской

Правительство предложило изменить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, а мужчин - с 60 до 65.

Несколько месяцев идет осбуждение этой инициативы. 24 сентября срок внесения поправок в законопрект заканчивается.



Президент РФ Владимир Путин 29 августа в рамках телевизионного обращения сообщил о смягчении пенсионной реформы. Российские лидер считает, что женщины должны ухожить на заслуженный отдых в 60 лет, а не в 63.

В Госдуме рассказали о поправках к проекту о пенсиях. Их около 150. Второе чтение в Госдуме по этому законопроекту должно состояться 26 сентября.