Для избежания неудач в карьере и личной жизни лучше перестать носить галстук
24 сентября 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Германии выяснили, что галстуки вредны для мужчин. Длительное ношение этого аксессуара негативно влияет не только на работоспособность, но и на половую функцию!
В эксперименте приняли участие около сотни пациентов больницы в немецком городе Киль. Каждого обследовали с помощью магнитно-резонансной томографии и другой специальной аппаратуры сначала в галстуке, а потом без, пишет газета «Спид-инфо».
В результате эксперты пришли к выводу, что ношение галстука не добавляет представителям сильного пола здоровья. У мужчин повышается глазное давление, значительно снижается кровоснабжение головного мозга, ухудшается общее самочувствие. Из-за недостаточного поступления крови в гипофиз могут возникнуть проблемы интимного характера.
Любопытно, что на женщин галстуки не имеют такого сильного влияния. Видимо, их организм гораздо выносливее.
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