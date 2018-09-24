Эксперты рассказали, для чего нужна вакцинация

В наше время с необходимостью вакцинации сталкивается каждый современный человек. Новорожденному предлагается сделать прививки сразу в роддоме, ребенку в школе делают их каждую осень по разрешению родителей.

Эксперты выяснили, безопасны ли вакцины, включенные в национальный календарь прививок, и правда ли, что в некоторых случаях они способны нанести вред, превосходящий последствия самой болезни, сообщает Ридус.

"Каждый год мы составляем отчеты, согласно которым общее снижение заболеваемости инфекциями все-таки происходит, причем за последние 20 лет количество заболевших довольно сильно снизилось. Конечно, вакцина не всегда может защитить от инфекции, но если вакцинированный человек и заболеет, то болезнь пройдет в более легкой форме, без возможных осложнений,"

— рассказал доктор медицинских наук ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.