Пенсионные поправки Поклонской
24 сентября 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сегодня уточнила, какие поправки она как депутат внесла в проект закона о повышении пенсионного возраста.
Поклонская предлагает оставить прежним возраст выхода на пенсию (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно) и в случае, если человек решить продолжить работать после достижения этого возраста - начислять ему 3% от начисленной пенсии ежегодно, которые он получит вместе с пенсией после увольнения с работы.
Также депутат предлагает стимулировать работодателей пониженными социальными налогами и страховыми взносами за работающих у него лиц пенсионного возраста.
Поклонская предлагает признать безусловным право выхода на пенсию россиян со стажем в 37 лет и более, независимо от возраста.
Эти поправки депутат-единорос внесла накануне второго чтения правительственного законопроекта в Государственной думе.
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