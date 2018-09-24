Пенсионные поправки Поклонской

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сегодня уточнила, какие поправки она как депутат внесла в проект закона о повышении пенсионного возраста.



Поклонская предлагает оставить прежним возраст выхода на пенсию (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно) и в случае, если человек решить продолжить работать после достижения этого возраста - начислять ему 3% от начисленной пенсии ежегодно, которые он получит вместе с пенсией после увольнения с работы.



Также депутат предлагает стимулировать работодателей пониженными социальными налогами и страховыми взносами за работающих у него лиц пенсионного возраста.



Поклонская предлагает признать безусловным право выхода на пенсию россиян со стажем в 37 лет и более, независимо от возраста.



Эти поправки депутат-единорос внесла накануне второго чтения правительственного законопроекта в Государственной думе.



