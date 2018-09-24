//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ: Константин Хабенский в третий раз станет отцом
- Суд разбирается, почему сочинский певец обвиняет Ревву в плагиате
- "Спасите, я не умею готовить": как Отар Кушанашвили готовится к съемкам
- Дочь Ларисы Гузеевой превратилась в роковую красотку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Старокамышинске отремонтировали здание городской больницы и ДК
24 сентября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Здание горбольницы и местного ДК были отремонтированы за последнее время в поселке Старокамышинск. Проверить качество работ отправился лично депутат Госдумы Анатолий Литовченко.
Парламентарий вспомнил, что когда впервые увидел здание больницы, то был в ужасе – из него не только сыпалась штукатурка, но и вываливались кирпичи. После ремонта фасада, на который из бюджета области было выделено 3,5 миллиона рублей, строение было не узнать. К тому же за счет экономии удалось заменить часть окон и дверей .
- Больницу тогда собирались «оптимизировать», присоединить к копейской, - уточнил парламентарий. - На меня произвели впечатление активность и энтузиазм жителей поселка. Они собрали тысячи подписей, настойчиво доказывали свою правоту, убеждали, что нельзя допустить слияния двух медучреждений.
Глава Минздрава сохранил статус медучереждения и не стал осуществлять слияние, а глава региона Борис Дубровский направил на восстановление объекта внушительные средства.
– Хочу поблагодарить руководство области, лично Бориса Дубровского, за внимание к вопросам медицины, - сказал Анатолий Литовченко. - Мы видим, что сейчас в здравоохранение направляются значительные ресурсы, в том числе на покупку транспорта и оборудования, ремонт зданий и кабинетов, привлечение персонала и повышение его заработной платы.
А в ДК имени Маяковского заново перекрыли крышу и отремонтировали актовый зал. Деньги выделили в рамках проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» - всего чуть более двух миллионов рублей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В Старокамышинске отремонтировали здание городской больницы и ДК 14:55
В Челябинск приезжает знаменитый спектакль «Мастер и Маргарита» 14:14
Руководство «Трактора» сделало оргвыводы по итогам старта сезона в КХЛ 09:19
Павлодар – новая площадка молодежного сотрудничества России и Казахстана 21.09 20:42
//Новости МирТесен
Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша 21.09 12:07
Специалисты «МРСК Урала» внедрили комплаенс по уменьшению антимонопольных рисков 21.09 08:30
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске - 2018» стартовала в прямом эфире 20.09 16:49
//Новости Гнездо.ру
Воздух и воду Южного Урала очистят от фенола 20.09 12:08
Анатолий Литовченко предложил варианты улучшения жизни еманжелинцев 20.09 10:17
Цирковая экзотика от пингви-шоу «Ласта-рика» 19.09 14:55
//Новости Redtram
Персональный болельщик «тракториста» Виталия Кравцова приехал в Хельсинки 19.09 13:54
На Тополиной аллее высадят подрощенные саженцы кленов 19.09 09:26
На Южном Урале открывается экономический форум 18.09 16:01
//Новости ADWILE
В Челябинск приезжает Баста 18.09 15:40
Предприниматели региона могут стать поставщиками крупного предприятия 18.09 15:22
Б. Щербаков и А. Маклаков приедут в Челябинск со спектаклем "Подкаблучники" 18.09 15:00
Анатолий Литовченко: «Дубровка – на особом счету» 18.09 14:49
Челиндбанк подарил Челябинску солнечные часы 18.09 14:33
Жители Южного Урала примут участие в конкурсе по благоустройству муниципалитетов 18.09 11:57
//Новости партнеров
До конца недели на челябинских дорогах восстановят канализационные люки 17.09 15:26
Фонд «Навстречу переменам» объявил 8 полуфиналистов 14.09 14:17
На Южном Урале стартует конкурс на лучших проект двора 14.09 13:16
Анатолий Литовченко рассказал, как нужно менять медпомощь на селе 14.09 13:15
В Центральном районе прогремел большой праздник в честь нового двора 13.09 15:21
Специалисты «МРСК Урала» начали опломбировку приборов учета 13.09 15:15