В Старокамышинске отремонтировали здание городской больницы и ДК

Здание горбольницы и местного ДК были отремонтированы за последнее время в поселке Старокамышинск. Проверить качество работ отправился лично депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Парламентарий вспомнил, что когда впервые увидел здание больницы, то был в ужасе – из него не только сыпалась штукатурка, но и вываливались кирпичи. После ремонта фасада, на который из бюджета области было выделено 3,5 миллиона рублей, строение было не узнать. К тому же за счет экономии удалось заменить часть окон и дверей .

- Больницу тогда собирались «оптимизировать», присоединить к копейской, - уточнил парламентарий. - На меня произвели впечатление активность и энтузиазм жителей поселка. Они собрали тысячи подписей, настойчиво доказывали свою правоту, убеждали, что нельзя допустить слияния двух медучреждений.

Глава Минздрава сохранил статус медучереждения и не стал осуществлять слияние, а глава региона Борис Дубровский направил на восстановление объекта внушительные средства.

– Хочу поблагодарить руководство области, лично Бориса Дубровского, за внимание к вопросам медицины, - сказал Анатолий Литовченко. - Мы видим, что сейчас в здравоохранение направляются значительные ресурсы, в том числе на покупку транспорта и оборудования, ремонт зданий и кабинетов, привлечение персонала и повышение его заработной платы.

А в ДК имени Маяковского заново перекрыли крышу и отремонтировали актовый зал. Деньги выделили в рамках проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» - всего чуть более двух миллионов рублей.