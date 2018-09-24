Никаких лимузинов: Папа Римский Франциск посетил Латвию

Понедельник, 24 сентября, войдет в историю Латвии, как исторический день! В Ригу прибыл глава Римско – Католической Церкви – Папа Римский Франциск. Прибалтика встретила Его Святейшество дождем и… национальной музыкой.

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Как готовились к приезду Папы

Все началось в Сейме! Политическая фракция «Союз зеленых и крестьян» призвал объявить день визита Папы в Латвию выходным. Данный вопрос был выдвинут, как законопроект. И в окончательном чтении он был несомненно принят. Его поддержали 68 депутатов, против проголосовало пять, а еще восемь человек в голосовании не участвовали.

Выходной день, конечно, прекрасно, но… финансовый вопрос стоит во главе угла. Латвийские власти решили основательно подготовиться к приезду понтифика. В данном деле мелочей нет! Итак, пройдемся «по цифрам»… Министерству юстиции правительство Латвии постановило выделить 806.тыс. евро, чтобы обеспечить визит Папы. Из этой суммы 364 тыс.евро будет израсходовано на ремонт Аглонской базилики, где Его Святейшество проведет службу. 22,5 тыс.евро получит Министерство обороны, которое будет обеспечивать безопасность и порядок во время визита. 60 тыс.евро получит Министерство внутренних дел на организацию дорожного движения и охрану, которую обеспечит Госполиция. 135 тыс. евро предусмотрено на аренду контейнеров для мусора и передвижных общественных туалетов. 15 тыс. евро получит Министерство здравоохранения на обеспечения неотложной помощи. А 49 тыс.евро – Министерство сообщения на обеспечение ТВ – трансляции и организацию дополнительных поездов и автобусов. А оставшуюся сумму, 158 тыс. евро, получит канцелярия президента на организацию пресс-центров и обеспечение вертолетов и транспорта.









Речь понтифика и президента

В Латвию Папа Франциск прибыл на самолете местной национальной компании из Вильнюса, где начался его визит в страны Балтии. Чуть позже, в Рижском замке понтифик встретился с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, где глава государства обратился к Папе с речью: «Необходимо бороться за единство Европы, за семейные ценности, против бедности и культа потребления. Сильное государство немыслимо без сильных семей. Вера, надежда, любовь - мощные основы, на которых строится семейный дом. Чтить отца и мать, воспитывать в любви детей не может заставить ни один закон. Но этому можно научить и передать дальше в семье. В семье начинается также любовь и уважение к своей стране».









Не остался в долгу и Папа Римский. Он призвал латвийское общество научиться смотреть выше и шире собственных интересов, потому что это способствует необходимому для развития единству.

«Всякий раз, когда общество учится смотреть выше собственных интересов, взаимное сотрудничество перерастает в солидарность. А она становится основой для формирования истории в условиях конфликта и напряженности, и те, кто в прошлом считался противниками, могут достичь единства, чтобы создавать новую жизнь», - сказал Папа Франциск.

Также он отметил, что рад впервые посетить Латвию, которая прошла через серьезные социальные, политические и духовные испытания. «Сегодня Латвия стала одним из главных культурных, политических и портовых центров региона. А латвийские деятели культуры и искусства получили признание за рубежом».









Народ приветствует Папу

Несколько тысяч человек собралось у памятника Свободы Латвии, чтобы поприветствовать понтифика, который вместе с президентом страны возложил к монументу цветы. Церемония посещения памятника прошла несколько ….быстро…Виной всему – ветер и моросящий дождь. Кстати, глава Римско–Католической церкви оказался вполне скромным человеком: вместо крутого «папамобиле» Франциск передвигался по столице Латвии на «Fiat Tipo».









Народ говорит

А что думают латвийцы и гости столицы Латвии о приезде Папы Римского?

Ирена, врач, Латвия: « Всегда неплохо иметь дополнительный выходной день. Погода сегодня не радует. Я замерзла…Но рада увидеть Папу! Я католичка. Не жалею, что пришла поприветствовать его!»

Марио, студент, Италия: «Я немного отдыхаю в Риге…А тут такой подарок! Святой человек наш Папа! И вашей стране благо будет!»

Ярослав, рабочий, Даугавпилс: «Я не могу понять… Папа же католик? Ну а почему на службе (в Домском соборе) был православный священник? Политика это все!»

Мария, домохозяйка, Москва: «Да, я православная, но очень хотела увидеть Папу Римского. Потратилась, правда, много… Страна у вас дорогая… И холодно!»









Заключение

Глава Римско-Католической Церкви посещает Латвию в рамках визита в страны Балтии, который приурочен к их 100 –летию. В Ригу Папа Франциск прилетел из Вильнюса, а 25 сентября понтифик отправится в Эстонию.