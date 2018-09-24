Пограничники не пускают иностранных добровольцев с Донбасса домой

Отсутствие визы стало причиной для запрета на выезд с Донбасса в Россию для добровольцев из европейских стран.

Теперь им приходится искать юридические лазейки, чтобы попасть домой. Добровольцы из европейских стран столкнулись с проблемой. В родную страну они могут попасть только через Россию. А на российской границе их не пускают пограничники, которые заставляют иностранцев возвращаться на Донбасс.

Для въезда на территорию РФ европейцам необходимы документы. На Донбасс иностранцы попадали преимущественно по туристическим визам. Теперь они давно просрочены. Их иностранцы могут получить только в дипломатических ведомствах, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Единственным решением проблемы для иностранных добровольцев стало двойное гражданство. Они получают паспорта ДНР. Этот документ позволяет им находиться на территории РФ в течение 90 дней.