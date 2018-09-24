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Глава Крыма назвал корабли ВМС Украины "ржавыми корытами"
24 сентября 2018, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня нелестно высказался о кораблях военно-морских сил Украины, которые прошли под арками моста через Керченский пролив. Политик назвал эти суда "ржавыми корытами".
По словам Аксенова, у экипажа украинских кораблей вряд ли было хорошее настроение во время прохода по Крымским мостом. Глава республики отметил на своей страничке в социальной сети Facebook, что это печальное зрелище – два судна, которые символизируют разруху, плывущие на фоне великолепного архитектурного сооружения в сопровождении современных российских кораблей.
Напомним, в минувшую субботу вдоль берегов Крыма прошли поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец". Впоследствии украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что эти корабли станут частью военно-морской базы флота Украины.
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