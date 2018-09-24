Воюющие за Украину россияне скучают по дому

Участие в войне на Донбассе на стороне Украины стало проблемой для граждан России. Вернуться не могут, поэтому скучают по дому. Граждане Российской Федерации, воюющие за Украину на Донбассе, признаются, что хотели бы съездить к родителям и друзьям. Но по закону они считаются наемниками, поэтому путь на родину им закрыт.

«Когда-нибудь я вернусь, но это произойдет не скоро», — рассказала по телефону корреспонденту АН боец с позывным Валькирия.

Она приехала из Ставрополья на Украину, когда там был майдан, чисто из интереса. Потом попала в батальон «Айдар». Теперь уже пятый год воюет на стороне Украины. По ее собственным словам, на передовой ее удерживают не интересы государства, но представителям российских СМИ опасается говорить что-то лишнее, так как ее слова могут быть перевраны.

«У каждого человека своя правда», — нехотя поясняет Валькирия корреспонденту АН: «За эти годы я похоронила очень многих товарищей».

На вопросы как у нее сложилась жизнь, Валькирия отвечает, что замечательно. У нее родился ребенок, и теперь она живет ради него. В Ставрополье у нее осталась мама, которая тяжело переживает разлуку с дочерью, и отказывается разговаривать с представителями СМИ.

В свою очередь, другой россиянин, воюющий за Украину с позывным Ахмат, признался, что очень скучает по родным. Вернуться домой он также не может, но очень надеется, что когда-нибудь это произойдет.

«Да все россияне скучают, просто, многие не хотят признаваться в этом», — признался Ахмат корреспонденту АН по телефону: «Это как русские иммигранты, уехавшие в США. Многие из них там так и не смогли устроиться, хотели бы вернуться, но боятся признаться, что сделали неправильный выбор. Я сдуру поперся на эту войну. Дурак был. Это вообще не мой конфликт».

По словам Ахмата, он надеялся, что его участие в войне на стороне Украины нигде не всплывет. Но потом штатное расписание личного состава его подразделения оказалось у хакеров. Теперь по российскому закону ему грозит уголовный срок. Часть третья статьи 359 УК РФ «Наемничество» трактует действия россиянина как участие в вооруженном конфликте или военных действиях. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.