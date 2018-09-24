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Майские указы президента-2018 снова оказались невыполнимыми?
24 сентября 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Новый президентский срок только начался, но аналитики уже предрекают провал майских указов 2018 года, которые стали главными напутствиями президента правительству и другим государственным структурам на ближайшие шесть лет. По мнению пессимистов, в национальных задачах на период до 2024 года присутствуют просто невыполнимые пункты.
Главная направленность нынешних майских указов президента, впрочем, как и прошлых - улучшение жизни населения. На эти цели государство планирует потратить от 8 до 13 трлн рублей. По сути новые майские указы мало чем отличаются от прошлых. Разве что вместо госпрограмм будут нацпроекты, помимо прочих социальных вопросов упор будет делаться на цифровизацию экономики, внедрение высоких технологий в производство, обеспечение правовых и экономических условий для самозанятых граждан.
Ну и в качестве константы всех майских указов выступают демография (рост численности населения, увеличение продолжительности жизни), рост реальных доходов населения, сокращение бедности, увеличение производительности труда, улучшение жилищных условий, строительство и ремонт дорог, развитие транспортной доступности, рост экономики. Цели вполне благородные и нужные. На них с 2012 по 2018 год выделялось 2,2 трлн рублей. Однако наблюдатели отмечают не реальное выполнение тех майских указов, а скорее "подрисовку" статистики. На нынешние 17 пунктов майских указов на шесть лет выделят 13,2 трлн рублей и пессимисты опять же не исключают приписки ради выполнения. Например, замдиректора ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер откровенно говорит, что улучшение демографии и вхождение России в пятёрку развитых экономик мира - невыполнимые задачи. Но это не значит просто опустить руки и бездействовать, просто не нужно рисовать очередную сказку для президента. При том, что деньги на эти нацпроекты берутся из наших зарплат и пенсий.
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