Россия и Украина собираются «заморозить» ситуацию по Донбассу?

Как стало известно «Аргументам недели», Россия и Украина через европейских посредников готовят новую «дорожную карту» по Донбассу и Крыму. Ее основная цель – «заморозить» на неопределенное время ситуацию, сохранив нынешнее территориальное «статус-кво».

«Пока сама «карта», ее детали и механизмы реализации не раскрываются. Это предметов переговоров или торга, если хотите. Но смысл в том, чтобы зафиксировать нынешнее положение вещей, отложив поиски решения на какое-то время. В международной практике этот формат называется «статусом отложенных территорий». Это, несомненно, выгодно всем участникам переговоров. Мы приобретаем некое подобие признания. Киев идет на выборы президента в спокойной обстановке. Москва получает аргументы для разговора с Западом о смягчении или отмене санкций», - поясняет «АН» представитель непризнанных республик, имеющий отношение к подготовке «дорожной карты». По его мнению, «вполне возможно принять такое решение уже в этом году».

Российские чиновники пока не комментируют идею «отложенного статуса» Донбасса, замечая лишь, что «работа по урегулированию и нормализации отношений не прекращается».