Русский вопрос в Латвии: Можно ли сохранить школы нацменьшинств?..

В Латвии по–прежнему остро стоит вопрос о реформе образования. Почему многие русскоязычные Прибалтики не хотят и не могут принять данную реформу? Почему в очередную субботу состоялась акция протеста защитников русских школ? Попытаемся разобраться в «русском вопросе» в Латвии. Но для начала немного истории….

Первая реформа

В 1999 году был разработан и принят министерством образования закон, в котором черным по белому было сказано, что абсолютно во всех школах Латвии, с 1-го по 9-й класс, предметы должны проходить исключительно на двух языках – латышском и русском. Но при этом было небольшое послабление: школы могут выбрать определенную модель обучения – значительное преобладание, как русского, так и латышского языка. Такой «переход» получил название – билингвальный. Но закон от 1999года предусматривал следующее: в 2004 году обучение в школах с 10-го по 12–й класс должно быть только на латышском. Увы, данная реформа, не имела позитивного продолжения…









Причина? Массовые протесты в Риге и других городах Латвии защитников русского языка. Протесты, конечно, имели воздействие на правительство Латвии, но и оно не захотело сдавать своих позиций… Руководство страны сумело отстоять языковую пропорцию для билингвальных школ – 60% предметов должны преподаваться только на латышском языке. И естественно, что государственные выпускные экзамены принимаются только на государственном языке Латвии. Иначе… аттестата не видать!









Кто был основателем и «защитником» данной реформы? Господин Карлис Шадурскис ( с 2002по 2004 годы он был министром образования в Латвии). Кстати, в 2016 году Господин Карлис вновь занял пост министра образования.

Вторая реформа

Конец 2017 года (октябрь) для русскоязычных прошел под «девизом господина Шадурскиса»: роль латышского языка в образовании нацменьшинств «необходимо увеличить». Что это значит? Выступая в СМИ господин министр сказал, что Латвии нужна « единая политическая нация», а это можно «получить» только тогда, когда русские и латыши смогут учиться в «одном образовательном пространстве».









Министр решил! Реформа незамедлительно стала «воплощаться» в жизнь! Уже в феврале 2018 года Сейм Латвии принял в первом чтении основные пункты реформы образования. Реформа прошла. Голосовало 82 депутата…60 из них были за реформу.

Какие «последствия» можно ожидать от реформы 2017? С 2019 года в школах для нацменьшинств с 1–го по 6-й обучение должно быть поровну: на русском и латышском. С 2020 года в 7 – 9 классах изучение предметов должно проходить на 80% на латышском языке, а уже с 2021 года с 10-го по 12–й класс вся школьная программа исключительно на государственном языке.









Как воспринимают русскоязычные Латвии новую реформу?

Практически не утихают митинги, протесты, различные акции. Организатором борьбы за право учиться на родном языке выступает «Русский союз Латвии». Нам удалось побеседовать с лидером данной политической силы Татьяной Жданок…

- Татьяна Аркадьевна, протесты против перевода школьного образования на латышский язык – вынужденная мера? Иначе, например, спокойно данный вопрос не решить?

- Нет. Считаю, что протесты - единственный способ помешать воплощению в жизнь данной реформе. То, что делается со школами нацменьшинств – преступление! И мы будем сопротивляться насильственной ассимиляции. Я несколько лет была депутатом Европарламента, но вынуждена была сложить мандат и вернуться в Ригу, чтобы организовать протесты против реформы. Надо понимать два различных понятия: учиться языку и учиться на языке. Никто не спорит, что нужно владеть государственным, но принуждать насильственными мерами – недопустимо.

- Но правительство Латвии решительно настроены на данную реформу. Есть ли надежда, что процесс «обратим»?

- У нас есть еще время…Поскольку перевод обучения планируется осуществить в 2020 -2021 учебном году, процесс ликвидации данной системы образования не является необратимым. Реформу можно отменить.









- Но как?

- Я надеюсь, что нам удастся остановить этот процесс при новом составе парламента. Через две недели выборы в Сейм, и мы собираемся в них участвовать. Поймите, русские – не пришлые люди и не чужаки в Латвии, и имеют право выбирать на каком языке учиться. И потом, нужно обратиться к истории …Двуязычие на официальном , государственном уровне – это не новость для многих европейских стран, а история. Но в Латвии хотят унифицировать все лишь под один язык. Мы будем защищать право учиться на родном языке. Русскоязычных в Латвии… ТРЕТЬ! А как можно игнорировать треть населения? К нам, в «Русский союз Латвии» приходит все больше народу: молодые люди, родители, бабушки и дедушки. Им совершенно небезразлично, как дальше будут учиться дети и внуки! Могу сказать одно – движение за право обучаться на русском растет.









Насколько законна данная реформа образования в Латвии? Мнение российского и латвийского политиков

Разумеется, что данная реформа образования не вызвала восторг в России. В феврале этого года уполномоченная по правам человек РФ Татьяна Москалькова сделала специальное заявление: « Выражаю чрезвычайную озабоченность тем, что инициатива …Министерства образования и науки Латвии о переходе всех учебных заведений на обучение исключительно на латышском языке получила поддержку парламентариев стран, что создает предпосылку нарушения культурных и языковых прав национальных меньшинств. Латвия подписала Хартию основных прав Евросоюза, и третья глава хартии «призывает к уважению языкового разнообразия и гласит, что любая дискриминация, включая язык или этническое происхождение, запрещена!»









А что же по поводу прав человека в Евросоюзе думает политик, юрист, экс–глава Конституционного суда Латвии

«О реформе русских школ можно много сказать. Ведь примерно 10 лет назад этот вопрос рассмотрел Конституционный суд Латвии и признал, что реформа языка обучения в школе 40%:60% соответствует Конституции, если в результате реформы качество знаний не ухудшиться. Результаты были положительные.









Сегодняшняя реформа - постепенный, но достаточно быстрый переход в школах на обучение только на латышском языке - следующий шаг. Думаю, что это тоже не противоречит правам человека. Государство имеет право установить требования для системы образования, особенно если школы получают финансирование от государства. (По этому у меня есть сомнения о реализации реформы в частных школах. Там у владельца есть права обучить так, чтобы дети получили качественное образование, но методы и язык здесь не подлежит государственному приказу. Главное - какие результаты, как дети сдают экзамены и соответствует ли это требованиям.) Кроме того, государство должно обеспечить, чтобы выпускник школы смог учиться в вузах Латвии (а там обучение только на латышском) и найти работу (смог работать) в Латвии. Это обязанность государства - заботиться о новом поколении. Таким образом, государство гарантирует право каждого на работу (в Конституции гарантируется право свободно выбирать занятие) в Латвии.









Другой аспект - государство имеет право (и обязано) защитить статью 4 Конституции, т.е. обеспечить полноценное действие государственного языка ( это вопрос и о сохранении языка, ведь это возможно только в Латвии).

Следующий - 28 лет после восстановления независимости достаточно долгое время, чтобы дети тех родителей, которые сами родились в независимой Латвии, смогли свободно говорить на языке своей родины.

Реформа не ущемляет то, что записано в 114 статье Конституции - право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность.









Есть ли возможность нацменьшинствам быть услышанными в Латвии?

На этот вопрос, увы, пока ответа нет….А это значит, что продолжатся протесты, акции, волнения, возможно, обращение за помощью к России… Кстати, Госдума РФ приняла заявление о недопустимости запрета обучения на языках национальных меньшинств в Латвии и пригрозила экономическими санкциями. Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в ответ заявил, что реформа – внутреннее дело Латвии. А это значит, что «дело о реформе» перейдет в другое русло: в Конституционный суд…



