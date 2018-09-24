Героический подвиг защитников Таманского полуострова

В Темрюке состоялась презентация документального фильма «Величайшее воздушное сражение в истории» о героическом подвиге защитников Таманского полуострова. Эта лента вошла в цикл фильмов о войне кубанского режиссера Валерия Тимощенко «Чистая победа». Мероприятие организовано по предложению спикера ЗСК Юрия Бурлачко и приурочено к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться 9 октября.

На просмотр фильма в кино-досуговом центре «Тамань» собрались депутаты кубанского парламента, директора школ, учителя истории, работники библиотек и музеев, кадеты и студенты из городов и районов края.

В фойе центра участники мероприятия познакомились с тематическими выставками о летчиках – уроженцах Тамани и других защитниках Кубани, а также о проводимой в Темрюкском районе поисковой работе.

Открывая кинопросмотр, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил важность подобных мероприятий для военно-патриотического воспитания молодежи.

«Уверен, этот фильм из цикла «Чистая победа» поможет молодым людям еще сильнее прочувствовать значимость подвига советского народа и большой победы в Великой Отечественной войне. Эстафета народа-победителя должна быть в надёжных руках. Нужно быть достойными памяти тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее», – подчеркнул Виктор Чернявский.

Далее Валерий Тимошенко рассказал об истории создания фильма, отметил, как важно беречь правду о Великой Победе.

В ходе обсуждения все выступавшие благодарили создателей ленты за объективное отражение фактов военной истории Кубани. Зрители были единодушны в том, что смотреть такие фильмы дети должны вместе с родителями.