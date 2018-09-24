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Состоялись соревнования по конкуру на призы ЗСК и Совета молодых депутатов Кубан
24 сентября 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Ежегодные соревнования по конкуру на призы Законодательного Собрания Краснодарского края и Совета молодых депутатов Кубани состоялись в поселке Южном Динского района в конно-спортивном комплексе «Гасконь».
По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко участников турнира приветствовали первый вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко и председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов. В церемонии открытия соревнований приняли участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, глава Динского района Сергей Пономарев, депутаты краевого парламента.
Данный турнир – одно из самых статусных соревнований по конному спорту на юге России. В нем участвуют лучшие спортсмены не только Краснодарского края, но и ряда других регионов. Первыми на старт побороться за Приз СМД вышли юные спортсмены 12-14 лет в маршруте с высотой препятствий 110 см. Всадники в возрастных категориях 14 – 16 лет преодолевали высоту в 130 см. Взрослые спортсмены от 16 лет брали барьеры в 140 см.
По традиции организаторы состязаний вручили победителям не только грамоты, медали и денежные сертификаты, но и уникальные призы – авторские бронзовые скульптуры всадника и лошади, созданные по эксклюзивному заказу Законодательного Собрания Краснодарского края.
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