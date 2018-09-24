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25 лет успешной инвестиционной деятельности

24 сентября 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

25 лет успешной инвестиционной деятельности

Юбилей инвестиционной деятельности на Кубани отметили в Краснодаре праздничным мероприятием под названием «25 лет успеха. Иностранные инвестиции в Краснодарский край: вчера, сегодня, завтра».

Участие в нем приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, заместитель главы администрации Василий Швец, вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов, председатель комитета ЗСК Владимир Чепель, представители компаний-инвесторов, бизнес-сообщества, отраслевых организаций и департаментов.

«Конкуренция, которая приходит с иностранным инвестором, создает результаты качества жизни, результаты развития нашего экономического потенциала. Если мы откажемся от конкуренции, то даже не остановимся, а откатимся назад в своем экономическом развитии. Поэтому, я думаю, что сегодня мы двигаемся в верном направлении, создавая максимально комфортные условия для инвесторов со всего мира», – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

За четверть века, прошедшую с тех пор, как у иностранного бизнеса появилась возможность работать в России, на Кубань пришли многие крупные компании: «Филип Моррис», «Клаас», «Кнауф», «Каргил», «Данон» и ряд других. Их представители стали участниками сегодняшней встречи. Всего же в Краснодарском крае работает порядка 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира.

Юрий Бурлачко, приветствуя собравшихся, сказал: «На протяжении многих лет Краснодарский край устойчиво входит в число инвестиционных лидеров не только Южного федерального округа, но и Российской Федерации в целом. Перспективы ведения здесь бизнеса привлекли внимание инвесторов сразу же, как только появились политические возможности и правовые основания для работы в России. Они смогли правильно оценить возможные риски, и приняли единственно верное решение: разворачивать работу на Кубани».

Спикер краевого парламента подчеркнул, что формирование в регионе комфортных для инвесторов правовых оснований – в числе важнейших задач, над которыми работают органы власти. Это позволило создать одну из наиболее эффективных моделей инвестиционного законодательства в РФ. При этом нормативная правовая база, обеспечивающая деятельность инвесторов, постоянно совершенствуется. Разработан Инвестиционный меморандум Краснодарского края, определяющий стратегию в этой сфере. На поддержку инвесторов направлен базовый закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае».

Представители бизнеса отметили активную работу региональных властей по совершенствованию институциональных условий для инвесторов. Генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса Франк Шауфф

заверил, что иностранные партнеры готовы и в дальнейшем продолжать и расширять сотрудничество с Краснодарским краем.

Руководители компаний-инвесторов поделились опытом ведения дел в Краснодарском крае, а также выразили признательность региональным властям за всестороннюю поддержку, которая оказывается бизнесу.

Также в рамках мероприятия состоялось вручение почетных грамот администрации Краснодарского края и благодарностей главы администрации (губернатора) Краснодарского края представителям компаний-инвесторов и организаций, с которыми Кубань связывают многолетние партнерские отношения.

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