Путь в космос начинался с Нахабино!

Запуск Первого искусственного Спутника Земли стал эпохальным событием не только для нашей страны, но и для всего человечества. В мире вряд ли найдется человек, который не знает что либо о том, что произошло 4 октября 1957 года. Именно в тот год советским ученым удалось обогнать в жесточайшей гонке «за космос» великую державу США, именно с момента СССР диктовал моду в совершении открытий в области космонавтики. Потом был Ю.А. Гагарин и многое другое. Но не стоит забывать, что история первых искусственных спутников Земли, это история ракеты. Но прежде, чем создать такую ракету, была продела огромная работа большого коллектива людей, веривших в полеты на околоземную орбиту и даже на Марс еще в далеких 30-х годах ХХ века!

Так что же предшествовало этим знаменательным событиям в области космонавтики? И какое отношение к запуску Первого искусственного Спутника Земли и полету Юрия Гагарина имеет полигон в Нахабине Московской области? И что такое « ГИРД»?









17 августа 2018 года исполнилось 85 лет со дня успешного пуска первой отечественной жидкостной ракеты на жидком топливе «ГИРД-09» и местом для этого исторического события был выбран в те годы Нахабинский полигон в Московской области. Эта дата для российского общества прошла почти незаметно, разве только Телеканал Россия 1, сделав хороший сюжет, постарался напомнить стране об этой великой исторической дате. Но это что касается СМИ. Стоит отметить, что в этот день в Нахабино (на месте пусков первых жидкостных ракет) памятное мероприятие организовала и провела Межрегиональная общественная организации «Парк Героев», при поддержке Администрации Нахабино, Роскосмоса и общественных организаций.

Так как же все начиналось?

В 20-е гг. прошлого столетия в нашей стране наряду с пропагандой индустриализации страны широко обсуждались фантастические идеи межпланетных полетов. В начале 30-х гг. ХХ века акцент делается на распространение технических знаний в области ракетной техники, на собственно научно – техническую пропаганду.

К началу 30-х годов остро назрела необходимость в создании такой организации, которая бы объединила всех заинтересованных людей для работы над ракетной техникой (реактивными двигателями и ракетами).

Основы отечественной космонавтики были заложены в 20-30-е годы ХХ века.

Ее колыбелью были – «ГИРД» (Группы изучения реактивного движения) и «ГДЛ» (Газодинамическая лаборатория - первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория СССР. В конце1933года ГИРД и ГДЛ вошли в состав РНИИ).

В «ГИРД» работали молодые романтики и энтузиасты, девизом которых были замечательные слова Ф.А. Цандера: «Вперед – на Марс! Скорей – на Марс!» Но, какой Марс в 30-е годы???









В конце 1931 года в Москве на квартире С.П. Королева собралось четыре человека – сам С.П. Королёв, Ф.А. Цандер, М.К. Тихонравов и Ю.А. Победоносцев.

В четырехчасовой беседе они обсуждали вопрос об организации «ГИРД». В этот вечер произошло историческое событие – было оформлено ядро четвертой группы Бюро воздушной техники ОСОВИАХИМа, названной «Группой Реактивного Движения». Вскоре ее переименовали в – «Центральную группу изучения реактивного движения и реактивных двигателей» (ЦГИРД), так как к этому времени уже образовались подобные группы на общественных началах в Ленинграде, Харькове, Баку и др. Агитационно-пропагандистская деятельность «ГИРД» вызвала широкий отклик в стране. Во многих городах при местных организациях «Осоавиахима» создаются соответствующие группы, секции, общества. Перечень их был представлен в газете «Техника» от 9 сентября 1932 г. В январе 1932 года была создана группа московского ГИРДа.

3 марта 1932 г. было проведено совещание под председательством М.Н. Тухачевского с участием начальников управлений РККА, руководителей «ГИРД» и «ГДЛ», на котором был заслушан доклад С.П. Королёва о перспективах реактивного движения и планах организации. Его результатом стал подписанный председателем ЦС Осоавиахима Р.П. Эйдеманом приказ о создании «Опытного завода ЦГИРД», на основании которого «ГИРД» получала свое производство и испытательную базу!

В апреле 1932 г. коллектив «ГИРД» начал восстанавливать помещение, если так можно назвать сырой подвал, которые «Осоавиахим» арендовал для своей новой организации по адресу: угол Садово-Спасской улицы (во дворе дома №19) и Орликова переулка в Москве. Площадь помещения составляла 650 кв. м, это давало возможность «гирдовцам» разместить в нем и конструкторские бригады, и производственные мастерские. Конструкторских бригад было четыре. Первую бригаду возглавлял Ф.А. Цандер. Ей была поручена разработка проектов двигателей и ракет с использованием элементов конструкций в качестве ракетного топлива (идея Цандера). Второй бригадой руководил М.К. Тихонравов. Она разрабатывала тему строительства ракет и двигателей с участием в совместных с первой бригадой проектах. Третья бригада, под руководством Ю.А. Победоносцева, работала по проблемам создания воздушно-реактивных двигателей и газодинамических установок. Четвертую бригаду, одновременно руководя организацией, возглавлял С.П. Королёв.

Основной и первоначальной задачей «ГИРДа» было – доказать на опыте пригодность реактивного принципа движения жидкостных ракетных летательных аппаратов, и эту задачу группа успешно решала. Уже к апрелю 1932 года ГИРД, практически, становится главной государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов.

Сбывалась мечта С.П. Королёва: он работал на предприятии, целью которого было осуществление ракетного полета! Если «ЦГИРД» имела в основном организационные и просветительские функции, то «ГИРД» предназначалась для проведения экспериментальных работ по созданию реальных ракет и двигателей. Вот что вспоминал соратник С.П. Королева – М.К. Тихонравов: «… с основанием «ГИРДа», как у С.П. Королева, так и у меня, появилось стремление как можно быстрее увидеть в полете ракету непременно на жидком топливе. Если ракетный двигатель еще можно было отработать на земле, то динамику ракеты возможно было изучить только в ее движении, т.е. в полете. При одобрении С.П. Королева мне удалось сделать проект такой ракеты, благодаря которой мы смогли бы изучать не только некоторые вопросы динамики, но и ее устойчивости и пр. Эта ракета получила индекс «09»». Устройство ракеты «09» было очень простым. Подача кислорода осуществлялась давлением собственных паров. Впоследствии такой способ подачи применялся на некоторых других ракетах. Сгущенный бензин вмазывался в камеру сгорания. Зажигание осуществлялось с помощью авиасвечи. Аэродинамическая форма ракеты соответствовала последнему слову техники. Применены были новые для того времени материалы, например – электрон.

Не будем останавливаться подробно на том, в КАКИХ условиях шла работа «гирдовцев» - многие из них приходили работать после своей основной работы, работали до полуночи, а кто и еще позднее, подвал был холодным и сырым, женщины летом выбегали погреться на солнышке, все это подрывало здоровье энтузиастов, например Ф.А. Цандер в итоге умер 28 марта 1933 года по дороге на лечение (он так и не увидел воплощение своеймечты). И многое другое, начиная от нехватки материалов, инструментов, до ЧП в виде взрывов в подвале жилого.

Итак. После периодических взрывов к «гирдовцам» в подвал спускались жильцы кто с палками, кто с чем… Веселая кипела работа – романтика, да и только! Энтузиасты!

Итак, М.К. Тихонравов долгожданную ракету спроектировал. Дальше – пуск! Невозможно представить состояние всех участников создания данного изделия. Все волновались так же, как перед запуском Первого искусственного спутника Земли в будущем ее участники. Некоторые участники «ГИРДа» это чувство испытают в дальнейшем очень много раз!

И вот. Первая первые две попытки пуска ракеты «ГИРД-09» закончились неудачей…

Третий старт ракеты назначили на 17 августа 1933 года. Ракету «ГИРД-09» везли обвернув газетами в трамвае.., а далее на поезде до Нахабино, а потом - несли до старта на руках… как дитё малое…

Время старта затянулось до 19.00. Но на этот раз все прошло удачно! Из сопла ракеты вырвалось конусообразное пламя. Ракета медленно, словно нехотя, скользнула по направляющей пускового станка и с нарастающей скоростью устремилась в подмосковное небо. Успешный пуск Первой отечественной жидкостной ракеты под индексом «ГИРД-09» прошел успешно! Ракета поднялась ввысь примерно на 400 метров, полет длился 18 секунд. Ракета упала и развалилась от удара о землю, но почин был сделан!!! А все участники этого эпохального события были в этот момент на седьмом небе от счастья! Они устроили вокруг упавшей ракеты что-то вроде языческих плясок – ликованию не было предела. С.П. Королев подбежал к ракете, опустился на колени и стал трогать ее еще теплый металл и выпалил громко: «Вот и полетела!!! Не зря же бились!!!»

Была вписана страничка в историю отечественной космонавтики и ракетостроения!

И это священное место находится совсем рядом с Москвой - под Нахабино. Тогда же вышел специальный выпуск стенгазеты ГИРД – «Ракета №09». Всю ширину газеты заняло изречение С.П. Королева: «Советские ракеты победят пространство!»

Полет ракеты «09» положил начало широкому фронту исследований в области отечественного ракетостроения.

21 сентября 1933 года приказом заместителя наркома по военными морским делам М.Н. Тухачевского был создан Первый в мире «Реактивный научно-исследовательский институт РККА».

В 1934 году доработанная ракета «ГИРД-09» достигла высоты уже в 1500 метров!

А 15 августа 1937 года на этом же полигоне совершила немыслимый по тем меркам полет стратосферная ракета «АВИАВНИТО» конструкции М.К. Тихонравова. Данная ракета смогла подняться на высоту 3000 метров, что стало выдающимся достижением той эпохи!

Летные испытания ракет с ЖРД в Нахабине, разработанных в ГИРДе и РНИИ, позволили приобрести большой опыт натурного испытания ракет, накопить определенные знания и теоретически их обобщить, что положило начало отечественному жидкостному ракетостроению и космонавтике.

Два первых старта «гирдовских» ракет в 1933 году (ГИРД-9 и ГИРД-10), положили начало начал нашей космической отрасли – именно здесь родился предвестник «Байконура», т.н. «Байконур №0» - «нахабинский». Так это место называют все космонавты страны. Это потом будет Первый Спутник, полет Юрия Гагарина, выход нашего космонавта в открытый космос, и многое другое, и все это впервые. История отечественной космонавтики – предмет для гордости каждого гражданина России, но гордятся ли наши граждане этими достижениями? Знают ли они о них? Где и кто им рассказывает об этих достижениях и приоритетах отечественной науки? А ведь в честь ГИРДа названа кратерная цепочка на Луне!

На месте пуска первых ракет в Нахабине сейчас существует обелиск, который появился не по логике, а вопреки... Додуматься увековечить данное место, решили… местные школьники! Не государство…









В 1966 году коллектив школы принял решение об увековечении этого места, а ведь тогда прошло уже 33 года с тех знаковых событий… Итак, ученики Нахабинской школы №2 установили памятный знак. И это был Первый в стране памятник, увековечивший имена и дела пионеров отечественной ракетной техники – группе «ГИРД»! А на 50-летие события у памятного знака появился макет той самой ракеты «ГИРД-9», также была установлена и копия пускового станка.

Сейчас МОО «Парк Героев» формирует «рабочую группу» по сохранению данного памятного места и пропаганде его среди молодежи и жителей Москвы и Московской области. Это место – предмет гордости за наши исторически е достижения и за людей, совершивших впервые этот тяжелый шаг в новую эру «космическую»!









Кошлаков Владимир

Руководитель пресс-центра МОО «Парк Героев»