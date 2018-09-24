В Бурятии снегопад погубил часть урожая

В нескольких районах Бурятии снегопад погубил часть урожая. Соответствующую информацию утром в понедельник, 24 сентября, предоставили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Сильнее других пострадал урожай Бичурском и Кяхтинском районах, а также в Тарбагатайском и Мухоршибирском. Как уточняется в сообщении, общая площадь полей, которые были испорчены снегопадом, достигает 22,3 тыс. га. Подчеркивается, что хозяйствам, которые застраховали свои посевы, будут выплачены компенсации.

В настоящий момент в Бурятии работает комиссия по определению ущерба. Если его сумма превысит 5 миллионов рублей, то в регионе введут режим ЧС.