В Бурятии снегопад погубил часть урожая
24 сентября 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
В нескольких районах Бурятии снегопад погубил часть урожая. Соответствующую информацию утром в понедельник, 24 сентября, предоставили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Сильнее других пострадал урожай Бичурском и Кяхтинском районах, а также в Тарбагатайском и Мухоршибирском. Как уточняется в сообщении, общая площадь полей, которые были испорчены снегопадом, достигает 22,3 тыс. га. Подчеркивается, что хозяйствам, которые застраховали свои посевы, будут выплачены компенсации.
В настоящий момент в Бурятии работает комиссия по определению ущерба. Если его сумма превысит 5 миллионов рублей, то в регионе введут режим ЧС.
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