//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

В Бурятии снегопад погубил часть урожая

24 сентября 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Бурятии снегопад погубил часть урожая
фото: pixabay.com

В нескольких районах Бурятии снегопад погубил часть урожая. Соответствующую информацию утром в понедельник, 24 сентября, предоставили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Первый снег: опубликован прогноз метеорологов

Первый снег: опубликован прогноз метеорологов

Сильнее других пострадал урожай Бичурском и Кяхтинском районах, а также в Тарбагатайском и Мухоршибирском. Как уточняется в сообщении, общая площадь полей, которые были испорчены снегопадом, достигает 22,3 тыс. га. Подчеркивается, что хозяйствам, которые застраховали свои посевы, будут выплачены компенсации.

В настоящий момент в Бурятии работает комиссия по определению ущерба. Если его сумма превысит 5 миллионов рублей, то в регионе введут режим ЧС.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" перестала скрывать беременность

Звезда сериала "Папины дочки" перестала скрывать беременность

Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени в популярном сериале "Папины дочки", перестала скрывать вторую беременность. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок.

//В мире

СМИ: Дерипаска добился прогресса в снятии санкций США‍

СМИ: Дерипаска добился прогресса в снятии санкций США‍

En+ Group, принадлежащая Олегу Дерипаске, добилась "значительного прогресса" после полугодовых переговоров с минфином США по снятию санкций. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg.

//В мире

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ, обстрелявшего Горловку

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ, обстрелявшего Горловку

В Донецкой народной республике сообщили об уничтожении миномётного расчета 58-й механизированной бригады ВСУ, который вёл огонь по мирным кварталам ДНР. ВСУ в воскресенье утром открыли огонь по Горловке.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Обнищание населения опасно для страны, кредиты берут даже на покупку продуктов

Обнищание населения опасно для страны, кредиты берут даже на покупку продуктов

Экономическую ситуацию в России эксперты называют предкризисной. Они утверждают, что уровень жизни населения снижается буквально на глазах. Россияне вынуждены брать кредиты, чтобы свести концы с концами.

//В мире

Российский гражданин задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже‍

Российский гражданин задержан в Норвегии по обвинению в шпионаже‍

Гражданин Российской Федерации на две недели задержан правоохранительными органами Норвегии за шпионаж. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщило Норвежское телеграфное бюро.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

На Украине недосчитались сотни тысяч «стволов»

На Украине недосчитались сотни тысяч «стволов»

Военная прокуратура Украины подготовила закрытый доклад для руководства страны, в котором утверждается, что более 100 тысяч единиц автоматического огнестрельного оружия были утрачена во время проведения АТО.

//В мире

В Азербайджане извергается один из крупнейших грязевых вулканов в мире

В Азербайджане извергается один из крупнейших грязевых вулканов в мире

В Азербайджане сегодня началось извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов Отман-Боздаг. Проснувшийся вулкан находится в заповеднике на территории Гарадагского района Баку.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова вышла на связь с покойным Тимой Бриком в «Битве экстрасенсов»

Дана Борисова вышла на связь с покойным Тимой Бриком в «Битве экстрасенсов»

Российская телезвезда Дана Борисова приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов», где один из магов передал ей послание из потустороннего мира от умершего директора Тимы Брика.

//Шоу-бизнес

Агутин и Шнур спели песню «Фигня». Название соответствует выступлению певцов

Агутин и Шнур спели песню «Фигня». Название соответствует выступлению певцов

Леонид Агутин и Сергей Шнуров спели дуэтом. Новая песня получила название «Фигня». Как считают пользователи, это как раз тот случай, когда название совпадает с впечатлением от творчества двух музыкантов.

//Происшествия

Два грузовика столкнулись на МКАД, есть погибшие

Два грузовика столкнулись на МКАД, есть погибшие

Утром в понедельник, 24 сентября, на Московской кольцевой автодороге случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух грузовых машин погибли два человека.

//В мире

Все "оконные" компьютеры оказались под угрозой

Все "оконные" компьютеры оказались под угрозой

Эксперты в области кибербезопасности обнаружили уязвимость нулевого дня в операционной системе Windows, на которой работает большая часть компьютеров в мире. Решить проблему должно обновление системы.

//Новости партнеров

//Общество

В Бурятии снегопад погубил часть урожая

В Бурятии снегопад погубил часть урожая

В нескольких районах Бурятии снегопад погубил часть урожая. Соответствующую информацию утром в понедельник, 24 сентября, предоставили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

//Спорт

Глава WADA высказался в защиту решения восстановить РУСАДА

Глава WADA высказался в защиту решения восстановить РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди высказался в защиту решения исполкома организации восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в открытом письме.

//Общество

В Москве наступила осень: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

В Москве наступила осень: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

В понедельник, 24 сентября, в Москве и Подмосковье наступила осень. Еще вчера в столице и области царила теплая погода, но уже сегодня бабье лето закончилось и сменилось дождями, туманом и ветром.

//В мире

Пентагон: коалиция не вывозила боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Пентагон: коалиция не вывозила боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер утром в понедельник опроверг информацию о том, что международная коалиция во главе с США вывезла боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

//В мире

Порошенко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО от России

Порошенко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО от России

Президент Украины Петр Порошенко в минувшее воскресенье, 23 сентября, заявил, что украинский народ, который является "оптимистичным и сильным духом", защищает от России восточный фланг НАТО.

//В мире

США планируют ввести новые санкции против Китая

США планируют ввести новые санкции против Китая

Стало известно, что США планируют новую санкционную кампанию против Китая, причем обсуждение санкций уже ведется на уровне Белого дома, Совета национальной безопасности, Минфина и Пентагона.

//Общество

Голикова сообщила о вероятности повышения в России возраста продажи алкоголя

Голикова сообщила о вероятности повышения в России возраста продажи алкоголя

Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова в минувшее воскресенье, 23 сентября, заявила, что в России может быть повышен возраст покупателей алкогольной продукции.

//В мире

В Верховной раде высмеяли заявление Порошенко о "самой сильной армии"

В Верховной раде высмеяли заявление Порошенко о "самой сильной армии"

В Верховной раде высмеяли заявление президента Украины о том, что армия страны является самой сильной на континенте. Своим мнением насчет данного высказывания поделился депутат Вадим Рабинович.

//Новости СМИ2

//В мире

От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии, заявил Помпео

От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что США вынуждены были ввести санкции против Китая, чтобы дать отпор России, от действий которой «нет никакого толка ни на Украине, ни в Сирии».

//Политика

Пушков сообщил о поводе для нового Майдана на Украине

Пушков сообщил о поводе для нового Майдана на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал данные о том, что только 5% украинцев хотят видеть Петра Порошенко президентом Незалежной.

//Общество

Обществу предложили объединиться в борьбе против пошлости

Обществу предложили объединиться в борьбе против пошлости

Россиян утомила вызывающая пошлость шоу-бизнеса и бесчисленные шоу на ТВ, ведущие которых беспардонно копошатся в грязном белье известных людей. Общественность решила бороться с этим злом.

//Культура

Джоан Роулинг выпустила новую книгу с необычным главным героем

Джоан Роулинг выпустила новую книгу с необычным главным героем

Новая книга "Смертельная Белизна" от популярной создательницы "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, появившаяся в книжных магазинах Великобритании, вышла под псевдонимом Роберта Гэлбрейт.

//Общество

Иностранцы признались, что смогли согреться только на Донбассе

Иностранцы признались, что смогли согреться только на Донбассе

Воюющие на Донбассе добровольцы из Европы отметили, что только здесь они могут себе позволить роскошь согреться в помещении в холодное время года.

//Общество

Авиаразведчик США не следил за украинскими суднами под Керченским мостом?

Авиаразведчик США не следил за украинскими суднами под Керченским мостом?

Пролет стратегического авиационного разведчика США в районе Керченского моста никак не связан с проходом украинских кораблей. Такое мнение военных экспертов.

//Новости Redtram

//Здоровье

Специалисты выявили лучших "защитников" сердца и сосудов

Специалисты выявили лучших "защитников" сердца и сосудов

Ученые Пущинского института теоретической и экспериментальной биофизики РАН совместно с коллегами из Института биофизики клетки РАН выявили лучших защитников сердца и сосудов человека.

//В мире

Генпрокурор Украины собирается в отставку после выборов президента

Генпрокурор Украины собирается в отставку после выборов президента

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в мае следующего года намерен уйти в отставку и заняться политикой, и не будет участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко.

//В мире

Во Флоренции Марину Абрамович ударили по голове картиной

Во Флоренции Марину Абрамович ударили по голове картиной

Гражданин Чехии напал в воскресенье, 23 сентября, на выставке в одном из красивейших итальянских городов - Флоренции - на известного сербского мастера перфоманса Марину Абрамович.

//Спорт

Влашич сравнял счет в матче ЦСКА - «Спартак»

Влашич сравнял счет в матче ЦСКА - «Спартак»

На столичном дерби 8-го тура РПЛ ЦСКА - «Спартак» аншлаг, все билеты проданы, на «ВЭБ Арена» собралось 30 тыс зрителей и около 2 тысяч сотрудников полиции. Главный арбитр матча - Сергей Карасев (Москва).

//Спорт

Ожесточенная схватка «Зенит» - «Локомотив» завершилась внушительным счетом 5:3

Ожесточенная схватка «Зенит» - «Локомотив» завершилась внушительным счетом 5:3

Игра прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где «Зенит» в 8 туре РПЛ встретился с «Локомотивом» в воскресенье - 23 сентября , главный арбитр встречи - Роман Галимов (Улан-Удэ).

//В мире

В МИД ФРГ пожаловались на Twitter-дипломатию США

В МИД ФРГ пожаловались на Twitter-дипломатию США

Европейские партнеры Соединенных Штатов Америки в последнее время все чаще узнают о важных решениях Белого дома из твиттера, заявил сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

//Культура

Хулио Иглесиас сегодня празднует 75-летие

Хулио Иглесиас сегодня празднует 75-летие

Всемирно известный испанский певец Хулио Иглесиас празднует сегодня юбилей. Самому популярному в мире испаноязычному артисту исполнилось 75 лет. «Жизнь продолжается», - уверен Хулио Иглесиас.

//Происшествия

На даче в Ленобласти собака загрызла 9-летнюю девочку

На даче в Ленобласти собака загрызла 9-летнюю девочку

Девятилетняя школьница погибла от укуса овчарки в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

//В мире

В Германии главной гордостью страны назвали Ангелу Меркель

В Германии главной гордостью страны назвали Ангелу Меркель

По данным телефонного опроса, среди всех немецких политических деятелей, экономистов, ученых и спортсменов больше всего граждане Германии гордятся своим канцлером Ангелой Меркель.

//Шоу-бизнес

"Живой Кен" высказался о внешности и голосе Монеточки

"Живой Кен" высказался о внешности и голосе Монеточки

Родриго Алвес, экстравагантный британец бразильского происхождения, «живой Кен», увидел клипы молодой российской певицы Монеточки и высказался о ее внешности как можно более дипломатично.

//В мире

В ДНР начали ездить за решением проблем с бандитами в России

В ДНР начали ездить за решением проблем с бандитами в России

В большинстве своем они сами — бывшие военные: десантники, воины-интернационалисты, либо воевавшие в Чечне. На Донбасс приезжают, чтобы попросить по-братски помочь решить проблему с бандитами в России.

//В мире

В ЛНР рассказали о подрыве украинских военных на собственной мине

В ЛНР рассказали о подрыве украинских военных на собственной мине

Трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

//Метеоновости

Первый снег: опубликован прогноз метеорологов

Первый снег: опубликован прогноз метеорологов

Специалисты погодного центра «Фобос» рассказали москвичам, когда в столице выпадет первый снег. По их прогнозам, первые снежинки жители Москвы смогут увидеть уже на будущей неделе.

//Непознанное

Уфологи опубликовали новые доказательства существования инопланетян

Уфологи опубликовали новые доказательства существования инопланетян

Недавно уфологи-любители, исследуя поверхность Земли при помощи сервиса Google Earth, обнаружили новые доказательства существования внеземных цивилизаций. Следы иноземной расы нашли в американском штате Юта.

//В мире

Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с выходом в Азовское море

Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с выходом в Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с «безупречно выполненным приказом» экипажи кораблей «Донбасс» и «Корец», которые ранее прошли под арками Крымского моста в составе каравана судов.

//В мире

Эрдоган: Сирии угрожает «террористическое болото»

Эрдоган: Сирии угрожает «террористическое болото»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии. По его словам, она исходит от территорий к востоку от Евфрата, контролируемых силами самообороны сирийских курдов.

//В мире

Проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом сняли на видео

Проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом сняли на видео

Корабли ВМС Украины «Донбасс» и «Корец», направляющиеся в порт Бердянск для создания украинской военно-морской базы в Азовском море, миновали арки Крымского моста в сопровождении тележурналистов.

//Наука

В Японии рассказали о первом шаге к созданию космического лифта

В Японии рассказали о первом шаге к созданию космического лифта

Япония стоит на пороге первого шага к осуществлению проекта космического лифта. Об этом рассказал журналистам профессор Университета Сидзуоки Масахиро Номи, отвечающий за эксперимент.

//В мире

Источник: корабли ВМС Украины миновали Крымский мост

Источник: корабли ВМС Украины миновали Крымский мост

Корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец", относящиеся к Военно-морским силам Украины, прошли под арками Крымского моста в сопровождении пограничных кораблей Российской Федерации.

//В мире

В Совфеде предложили закрыть для Израиля сирийское небо

В Совфеде предложили закрыть для Израиля сирийское небо

Россия обладает всеми ресурсами, чтобы закрыть сирийское небо от израильских ВВС и впредь исключить инциденты, подобные приведшему к крушению российского разведывательного самолета Ил-20.

//В мире

МИД Ирана вызвал послов трех стран Евросоюза

МИД Ирана вызвал послов трех стран Евросоюза

МИД Ирана вызвал послов Дании, Нидерландов и Великобритании в связи со стрельбой на военном параде в Ахвазе. Дипломатов проинформировали, что причастные к теракту лица укрываются в их странах.

//В мире

Европарламент подозревает Украину в масштабном налоговом мошенничестве‍

Европарламент подозревает Украину в масштабном налоговом мошенничестве‍

Украинская казна ежегодно недополучает более 750 миллионов евро в связи с налоговым мошенничеством крупного местного бизнеса, и Европарламенту об этом известно, пишут европейские СМИ.

//Общество

Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты, обещают ученые

Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты, обещают ученые

Через 10 лет на Земле вновь появятся мамонты. Благодаря находке в Сибири фрагментов клетки древнейшего животного, ученые обещают, что смогут клонировать уникального гигантского зверя.

//Общество

В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики

В Москву может прийти третья волна бабьего лета, говорят синоптики

У москвичей есть надежда на третью волну бабьего лета, считают синоптики. Она сбудется, если к началу октября инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, уточняют специалисты.

//Авто

Центр столицы перекрыт из-за Московского марафона

Центр столицы перекрыт из-за Московского марафона

Столичные власти частично перекрыли центр города для проведения Московского марафона в воскресенье, 23 сентября. Список перекрытых улиц опубликовала пресс-служба мэра города.

//Шоу-бизнес

"Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть

"Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть

«Шедевральное» признание Максима Галкина в любви к Примадонне покоряет сердца подписчиков. Этот архивный хит звучит не хуже многих современных «потуг» представителей отечественно шоу-бизнеса.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры