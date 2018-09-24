В Москве наступила осень: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

В понедельник, 24 сентября, в Москве и Подмосковье наступила осень. Еще вчера в столице и области царила теплая погода, но уже сегодня бабье лето закончилось и сменилось дождями, туманом и ветром.

В первый день недели температура воздуха в городе достигнет максимум 15 градусов. Порывы ветра будут составлять 11-17 метров в секунду, передает портал "Метеоновости".

Во вторник столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов, а в среду воздух в Москве прогреется до 10 градусов. Незначительное потепление будет наблюдаться в столичном регионе в четверг и пятницу, когда температура составит 12 и 13 градусов соответственно.

В выходные ожидается до плюс 11 градусов, дождей не будет.